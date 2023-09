La fede di Pochettino nei limoni, ne ha una scatola nell’ufficio al Chelsea (The Athletic)

Li considera un simbolo di energia universale, sono un frutto sacro per l’induismo: «qualsiasi colore può aiutare, se me ne trovate uno blu»

Pochettino, oggi allenatore del Chelsea, ha la strana abitudine di conservare nel suo ufficio una grande scatola di limoni. The Athletic spiega il perché:

“Ne tiene una grande scatola nel suo ufficio nel campo di allenamento del club della Premier League a Cobham, a sud di Londra, avendo iniziato a farlo diversi anni fa su consiglio di un amico. È una manifestazione della sua più ampia fede spirituale nell’ ‘energia universale’, una forma superiore di energia con cui le persone possono connettersi e persino sfruttare se aprono la propria mente”.

Nel corso dei secoli, ai limoni sono stati conferiti una vasta gamma di significati e utilità simbolici e spirituali nelle culture di tutto il mondo. Pochettino avrebbe continuato questa credenza nel suo lavoro:

“Sono considerati un frutto sacro nella fede induista. Altrove, sono stati usati per allontanare gli spiriti maligni. E puoi anche tagliarli a metà e metterli nel frigorifero per evitare odori indesiderati. Avrebbero anche proprietà curative e purificatrici, e si è anche affermato che suscitano energia positiva, ispirazione, crescita personale, prosperità, fortuna e amore. Non è chiaro al momento se possano guarire lesioni muscolari o gravi ai legamenti”.

Durante un’intervista, lo stesso Pochettino ha chiarito che i limoni sarebbero stati utili dopo l’esperienza al Tottenham. Circa due anni dopo gli Spurs, Pochettino ha allenato solo il Paris Saint Germain, una squadra di alieni ben pagati che sono arrivati a conquistare una finale di Champions, poi persa contro il Bayern Monaco, nell’anno del Covid-19. Poi un campionato perso dal Lille di Maignan e altri risultati negativi in Europa.

“Date tempo ai limoni. È una cosa in cui tutti crediamo. Se vuoi avere una buona energia, devi implementare tutte le cose in cui credi”.

Nello specifico, la scatola di limoni di Pochettino è una collezione di più agrumi, alcuni anche di origine italiana.

“Oggi nel mio ufficio ne ho di gialli, di verdi… tipi diversi, dalla Spagna, dall’Italia. Non voglio mentire, c’è una grande scatola di limoni. Ho sempre pensato che i limoni gialli funzionassero molto meglio di quelli verdi, ma ora credo in qualsiasi colore: qualsiasi colore può aiutare. Se potessi procurarmi un limone blu (per abbinarlo alla divisa del Chelsea), sarebbe ancora meglio”.

Oggi il Chelsea è 14° in Premier League con tre sconfitte e una sola vittoria nelle prime sei giornate.

