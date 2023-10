Il Bayern ne fa 8 in 45′, strapazzato il Darmastadt. Eurogol di Kane da centrocampo (VIDEO)

Prima l’espulsione di Kimmich al 4′, poi doppia espulsione per il Darmastadt tra il 21′ e il 41′. Al rientro dagli spogliatoi i bavaresi dilagano

Un punteggio che va oltre il tennis, il Bayern strapazza il Darmastadt 8-0 e il quinto gol è un capolavoro balistico dell’inglese Kane (da 54 metri). Il capitano dell’Inghilterra, per non farsi mancare nulla, ha pure segnato una tripletta. Una giornata speciale visto il ritorno di Neuer in porta. Il portiere è tornato in campo in una partita ufficiale per la prima volta 323 giorni dopo il suo incidente sugli sci con frattura di tibia e perone e 350 giorni dopo la sua ultima presenza con il Bayern..

Shades of Beckham 👀 Is Harry Kane the BEST striker in world football? 🤩 pic.twitter.com/7lsraE2iDf — Mail Sport (@MailSport) October 28, 2023

🔴🤯 Harry Kane has just scored *this* goal… …making it 13 goals and 7 assists in 13 games at Bayern. pic.twitter.com/VVhE5QYu6r — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 28, 2023

Una partita all’apparenza semplice, ma fino al 45′ la parità regnava sovrana sul match. Già al 4′ un problema per il Bayern. Kimmich riceve il rosso dall’arbitro e lo manda negli spogliatoi. Non sarà l’unico rosso. Nel giro di venti minuti, tra il 21′ e il 41′, però il Darmastadt commette la malsana idee di rimanere i nove. Due rossi in venti minuti prima della fine del primo tempo.

Al rientro dagli spogliatoio, per i bavaresi è un gioco da ragazzi. Kane, Sané, Musiale; uno, due e tre. Dopo 15 minuti del secondo tempo, il Bayern ne segna tre. Il quarto lo fa l’ex Manchester City. Il quinto Kane appunto da 54 metri secondo la Bild. A completare l’opera sono Musiala (doppietta), di nuovo Kane (tripletta) e Thomas Muller. Otto gol in 45 minuti.

Come riportato da Fabrizio Romano, Kane con questa tripletta ha segnato il 13esimo gol in 13 partite con il Bayern. A questi si aggiungono anche i sette assist per i compagni. Un impatto devastante da quando è ha arrivato a Monaco di Baviera. Ormai all’Allianz Arena non ricordano nemmeno più chi sia Lewandowski.

Il Bayern Monaco è primo in Bundesliga con 23 punti in nove giornate, in attesa del Bayer Leverkusen di Xabi Alonso che domani pomeriggio affronta il Friburgo in casa.

