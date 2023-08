“Kane sarà un ottimo acquisto per il Bayern?”, l’intelligenza artificiale in aiuto del calciomercato

Su Athletic. I tifosi potranno usare un programma di AI per saperne di più su un calciatore e le sue potenzialità nella nuova squadra

Il trasferimento di Harry Kane ha sollevato numerosi dubbi. Diversi addetti ai lavori si sono interrogati sul suo impatto nel calcio tedesco, tuttavia un’azienda ha creato un sistema di intelligenza artificiale per poterlo scoprire. Scrive Athletic:

SentienSports ha progettato una versione su misura di ChatGPT specifica per il calcio, chiamata ScoutGPT. Raccoglie informazioni in tempo reale e crea un riassunto in un linguaggio calcistico semplice.

Per esempio, si potrebbe usare l’AI di SentienSports per saperne di più su Harry Kane al Bayern Monaco.

“Con Harry Kane che si assicura il suo trasferimento al Bayern Monaco, i fan possono cercare il potenziale del trentenne per il sistema di Thomas Tuchel con un rapporto di scouting completo che delinea i suoi punti di forza e di debolezza”.

Tuttavia, i dirigenti della nuova applicazione fanno una premessa:

“Non stiamo dicendo di utilizzare l’AI per il calciomercato. Vogliamo rendere le persone più efficienti e aiutarle a prendere decisioni migliori”.

Lo affermano i rappresentanti di SentienSports. Poiché questi rispondono all’imprecisione dell’AI con la fiducia, lo stesso metro di misura che le persone usano verso gli scout delle proprie squadre.

«Tali previsioni dell’intelligenza artificiale non possono essere corrette al 100%, ma forniscono una garanzia di rischio cruciale ai decisori umani, consentendo agli utenti di combinare il proprio “istinto” e la propria analisi con quelli della piattaforma».

