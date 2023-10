Ibrahimovic: «Ho sbagliato a dire no all’Arsenal, ma sono il migliore e non faccio provini» 

Le anticipazioni dell’intervista con Piers Morgan: «Guardiola mi disse: ‘Qui non si arriva in Ferrari’. Io sono arrivato con la mia Ferrari»

Zlatan Ibrahimovic torna a far parlare di sé. In un intervista con Piers Morgan che sarà pubblicata il 5 ottobre, lo svedese si racconta. Dagli inizi della sua carriera fino al Milan, senza dimenticare il suo carattere decisamente unico.

Un giocatore dalla carriera straordinaria che ha vinto meno di quanto meritava. Indimenticabili alcuni suoi gol come quello in rovesciata da fuori area con la sua nazionale contro l’Inghilterra.

Lui, sempre molto eccentrico nelle dichiarazioni. Ecco alcune anticipazioni dell’intervista con Piers Morgan:

«Vuoi giocare con il fuoco? Sarò il tuo fuoco. Ma ti brucerai. Quando dico che sono Dio, pensi che stia scherzando? Non sto scherzando. Fare il cattivo in un film di James Bond? Schiaccerei Bond, ma sono molto costoso, non sono gratis. Guardiola? Al primo incontro con lui mi disse: ‘Ricorda, qui i giocatori non arrivano in Ferrari’. Io sono arrivato con la mia fottuta Ferrari».

Le sue risposte sono sempre molto dirette. Ibrahimovic non ha mai mostrato imbarazzo, perché farlo a 41 anni:

«Segnare un gol è meglio di fare sesso? Il sesso è meglio, chiunque la pensi diversamente ha un problema con il sesso, deve farsi aiutare. Raiola? E’ stato una grande perdita. Non era solo un agente, era tutto per me. Mi manca ancora, manca a tutti. Una cosa che ho sbagliato? Non sono andato all’Arsenal: non faccio provini, davvero. Sono il migliore, fanculo a tutto il resto».

Oggi, al Gr Parlamento, Scaroni ha anche parlato di Ibrahimovic:

«Zlatan era anche sabato allo stadio. Ha incontrato Cardinale, ha avuto un incontro con me e poi con Furlani. Adesso sta attraversando un anno sabbatico. Quando lui sarà pronto ad accettare delle ipotesi di ritorno, saremo felici di esplorarle insieme a lui».

