Ibra fa visita al Milan, colloquio con Pioli durante la rifinitura Newcastle VIDEO

Dopo la batosta nel derby Zlatan è accorso a Milanello, non si sa se la sua visita posse programmata o se sia stata mossa dalle preoccupazioni in vista della Champions

Quando il gioco si fa duro i duri cominciano a giocare e anche questa volta Zlatan Ibrahimovic è sceso in campo. L’ex stella rossonera che ha deciso di ritirarsi quest’estate, non ha perso tempo e, dopo la disastrosa prestazione del suo Milan contro l’Inter, si è presentato a Maranello. La formazione di Pioli aveva cominciato da poco la rifinitura in vista della delicata sfida di Champions League contro il Newcastle, la prima del girone che il Milan non potrà sbagliare considerando che compleanno il gruppo della morte Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund, quando Zlatan è arrivato poco prima delle 11

L’ex attaccante del Milan è stato invitato a seguire l’allenamento e dopo si è intrattenuto per qualche minuto a colloquio con Stefano Pioli e il vice Murelli, con lo staff rossonero che dovrà capire anche sia i motivi che hanno portato alla disfatta contro l’Inter che a come i giocatori stanno reagendo e reagiranno alla cinquina presa nella gara di San Siro di sabato scorso.

Chiamata d’urgenza o visita programmata non è stato chiarito, certamente però la tempistica di questo ritorno di Zlatan Ibrahimovic al centro sportivo del Milan per un saluto agli ex compagni di squadra è certamente particolare. Non è un segreto, infatti, che nel Milan di Pioli la sua figura sia stata molto importante nello spogliatoio quasi al pari di quella di Maldini in dirigenza.

ilnapolista © riproduzione riservata