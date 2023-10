Gasperini: «l’Atalanta sta crescendo, felice di Muriel. Ederson imparerà a segnare»

A Dazn: «La dimensione del campionato non ci consente di avere l’obiettivo Champions, poi se ci sarà la possibilità non ci tireremo indietro»

Il tecnico dell’Atalanta, Giampiero Gasperini, ha parlato a Dazn dopo Atalanta-Juventus 0-0

«Abbiamo fatto un’ottima gara contro un avversario indubbiamente forte, siamo cresciuti nel corso della gara, abbiamo cullato la possibilità di vincere, abbiamo avuto le occasioni, siamo dispiaciuti di non aver vinto».

«Usciamo da questa gara con buona consapevolezza, la squadra è rimasta compatta, nel secondo tempo ha saputo variare assetto, abbiamo aggiunto anche giocatori. Chi è entrato, è stato molto importante. È stata una risposta positiva perché mi consente di allargare la rosa, sono molto soddisfatto.

Mai 5 partite senza subire gol.

«Giochiamo da tanto tempo insieme, diventa più facile adottare soluzioni, recupereremo anche Palomino a breve, tutto l’assetto della gara aiuta, anche il centrocampo, l’attacco. Sono molto soddisfatto della prestazione, la squadra è cresciuta di dimensione nelle ultime settimane.

«Sono contento dell’atteggiamento, abbiamo disputato una buona gara, adesso abbiamo la possibilità di recuperare anche Scamacca che in queste partite può darti una soluzione diversa. Globalmente bene. Felice della prestazione di Muriel che ho visto puntare l’uomo così come Pasalic e tutti gli altri che sono entrati, è stata una giornata che ci ha fatto fare un salto in avanti nella convinzione».

Obiettivo Champions

«Campionato di equilibrio incredibile, è fuori luogo porre un obiettivo ora, cerchiamo di inserire nuovi giocatori che sono arrivati. Lo stiamo facendo attraverso queste prestazioni che ci aiutano a crescere. La dimensione del campionato non ci consente di avere obiettivi così prestigiosi, poi se ci sarà la possibilità non ci tireremo indietro».

Ederson arriva al tiro ma..

«Deve crescere, hai sottolineato un dettaglio fondamentale, fa tanta quantità nel campo, è di una utilità pazzesca alla squadra, per alzare la dimensione del giocatore ha bisogno di trovare qualche gol perché è nelle corde di ogni centrocampista, ha anche un discreto tiro non come Koopmeiners e de Roon. Imparerà, arriva arriva».

L’Atalanta domina ma non batte la Juventus (0-0) che raggiunge il Napoli in classifica a quota 14 punti. La squadra di Gasperini a 13. Milan e Inter a 18. La Fiorentina è a 11 e domani sera ospiterà il Cagliari: in caso di vittoria anche la squadra di Italiano salirà al terzo posto con Napoli e Juventus.

Atalanta-Juventus è stata partita a una dimensione, con la squadra di Gasperini che ha cercato di far cadere il muro juventino. Ogni tanto, soprattutto, con Chiesa gli Allegri boys hanno provato qualche alleggerimento ma il migliore in campo dei suoi è stato Szczesny. Nel finale, soprattutto, i bergamaschi hanno avuto più chance ma sono stati sempre imprecisi, l’ultima occasione è toccata a Koopmeiners che col sinistro ha sparato sopra la traversa. De Ketelaere è un calciatore trasformato.

