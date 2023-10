Garcia come Pirlo e Inzaghi: quelli che hanno preso squadre vincenti e non hanno vinto (L’Equipe)

Il quotidiano francese li accomuna: Pirlo successe a Sarri che vinse lo scudetto, Inzaghi a Conte e Rudi a Spalletti (ma Garcia può ancora farcela)

L’Equipe pubblica un articolo su Garcia e gli altri, ossia a quegli allenatori che hanno preso squadre reduci da successi, senza peraltro riuscire a ripetersi.

«Cosa hanno in comune Andrea Pirlo e Simone Inzaghi? Come Rudi Garcia con il Napoli, quinto in Serie A, anche loro hanno ereditato una squadra vincitrice del campionato nella stagione precedente, ma non sono riusciti a mantenerla ai vertici. Questa tendenza è particolarmente diffusa in Italia, dove dal 2020 vince sempre una squadra diversa».

Il cambio Sarri-Pirlo ha avviato la serie:

«Il primo a soffrire del declino a Torino è Andrea Pirlo. Successore di Maurizio Sarri, licenziato poche settimane dopo aver conquistato la Serie A, l’ex centrocampista sarà ricordato come l’allenatore di una Juventus che per la prima volta in dieci anni è finita giù in campionato».

Continuata con Simone Inzaghi che ha fatto scucire lo scudetto nella stagione 2021-22:

«È stata l’Inter di Antonio Conte a scalzare la Vecchia Signora dal trono nel 2021. Tuttavia, il trionfo di Conte non gli ha impedito di lasciare la panchina dell’Inter subito dopo. Gli è succeduto Simone Inzaghi che ha ottenuto un rispettabile secondo posto dietro al Milan».

È servita la stagione perfetta al Napoli per allontanare un possibile Pioli-bis:

«Il Napoli fa una stagione da sogno (90 punti) per rivincere facilmente il primo titolo in 33 anni. L’idillio è però durato poco, perché Luciano Spalletti ha deciso di lasciare il suo posto».

L’Equipe spiega come i passaggi di scettro avvengano meno frequentemente altrove. Un raro caso fu il Psg di Emery che nel 2016-17 successe a Blanc e il suo Psg si arrese al Monaco.

