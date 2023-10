Zielinski mediano è uno schiaffo al pallone. Oliveira bullizzato regala il solito gol di Bonaventura. Osimhen è lasciato solo lì a combattere contro tutti.

😳 Normalizzati, imbranati, inceppati. Sembriamo un presepe in costruzione o semplicemente eroi in cerca di gloria perduta. A centrocampo hanno banchettatto per 90 minuti. Fischi per fiaschi.

😔 Meret è sempre stato difeso ma francamente spiegatemi cosa volesse fare stasera con quel piede? Spiegatemi perché gioca con l’ansia manco vivesse al quarto piano di un palazzo ad Agnano di questi tempi? Ci siamo segnati da soli .

🤕 Victor pareggia, si divora la doppietta, esce. Non è più lui, è lasciato solo lì a combattere contro tutti. Salvatelo.

😶 Secondo me su quei fogli Garcia fa il Sudoku per questo cambia a caso i calciatori. Politano il migliore, tirato fuori, per correggere il cambio Raspadori-Anguissa del primo tempo. Aiutatelo!

🤗 Natan unica nota positiva. Il suo sinistro è utile anche in attacco e lo dimostra. Ostigard zompa e guarda, guarda e zompa. Ma sono soli, solissimi.

😔 Zielinski mediano è uno schiaffo al pallone. Oliveira bullizzato regala il solito gol di Bonaventura, Kvara fa di tutto, anarchico, ci prova e ci riprova in un villaggio in cui si parlano lingue diverse.

👊 Sei gol subiti in una settimana. Terza sconfitta stagionale. Il Napoli è talmente forte che la Fiorentina, pur giocando una partita perfetta ( meritando la vittoria) ha rischiato di perderla e di pareggiarla. Il Napoli ha una rosa talmente forte che basterebbe solo saperla gestire fisicamente, tatticamente, serenamente. Siamo tornati una squadra normale senza super poteri, senza autostima.

Sempre e Comunque

Forza Napoli

❤️

Pagelle del tifoso

Meret 4.5,

Di Lorenzo 5,

Ostigard 5,

Natan 6,

Olivera 5,

Lobo 5.5 (Lindstrom),

Anguissa 5 (Raspadori 5),

Zielinski 6 (Gaetano 5),

Politano 6,5 ( Cajuste 5),

Kvara 6,

Osimhen 6 (Simeone 5),

Garcia 4.5

