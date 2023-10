Furlani: «Ibrahimovic al Milan? Sta pensando a cosa fare in futuro»

L’ad del Milan nel pre-partita contro il Dortmund: «Vogliamo avere un nostro stadio. Tempi? Cinque anni»

Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, ha parlato nel pre-partita del match contro il Borussia Dortmund e parla subito di Zlatan Ibrahimovic e un possibile futuro societario nel Milan, Furlani

«È una leggenda del Milan, Ibrahimovic sta pensando a cosa fare in futuro, nel frattempo noi siamo pronti ad accoglierlo nuovamente a Milanello ogni volta che vorrà. Le ambizioni del Milan sono alte, vogliamo avere un nostro stadio per poter competere con le più grandi d’Europa».

Poi parla del suo ruolo da Ceo:

«Per me è una grande fortuna essere in questo ruolo, ma c’è anche un grande senso di responsabilità: bisogna fare bene».

Sul nuovo stadio a San Donato ha dichiarato:

«È da 5 anni che sono coinvolto e che ci battiamo per avere uno stadio nuovo, il Milan ha bisogno di uno stadio nuovo per essere competitivo costantemente a livello europeo. Vai in giro ed impari dagli altri per implementare. Noi stiamo andando avanti su San Donato, speriamo che lo stadio nuovo del Milan sia una realtà nei prossimi anni. Tempi? Cinque anni da ora per giocare la prima partita nel nuovo stadio».

Sull’utile di bilancio:

«Cinque anni fa quando sono arrivato il Milan si trovava in una situazione finanziaria disastrosa. Non vogliamo che si ripeta, saremo sempre disciplinati da questo punto di vista. Credo che come abbiamo fatto vedere non vuol dire che non saremo competitivi sul campo».

