Flavio Cobolli vince al Challenger di Lisbona 2023 ed esulta come Ronaldo VIDEO

Il tennista romano ha festeggiato così il suo secondo successo in carriera a livello challenger. Con questo risultato dovrebbe entrare nei primi 110 della classifica mondiale.

Vi ricordate Cristiano Ronaldo quando giocava in Europa, tra il Real Madrid e la Juve? CR7 era famoso per la sua esultanza ai gol, una sorta di meme apprezzatissimo dai ragazzini di tutto il mondo

Anche Flavio Cobolli che ha vinto oggi nel Challenger di Lisbona, è tra i tifosi di Cristiano Ronaldo perché si è esibito nella sua tipica esultanza in campo. Con questa vittoria il tennista italiano fa un passo decisamente importante verso i primi 100 della classifica mondiale. In Portogallo il tennista romano batte in finale il libanese Hassan con il punteggio di 7-5 7-5, dimostrandosi più freddo nei momenti cruciali dell’incontro. Si tratta del secondo successo in carriera a livello challenger per il classe ’02 che con questo risultato dovrebbe entrare nei primi 110 della classifica mondiale. Nelle prossime settimane Flavio tenterà l’assalto ai primi 100, che vorrebbe anche dire main draw diretto agli Australian Open.

This was just too good in the end: Cobolli celebrated Ronaldo’s style and then Hassan showed Flávio the middle finger at the net 🤣 They are good friends. pic.twitter.com/tGF6x0448b — José Morgado (@josemorgado) October 8, 2023

La nuova esultanza di Ronaldo

In Arabia Cristiano ha cambiato anche la sua esultanza. Dopo il secondo gol contro l’Al-Shabab, il portoghese ha festeggiato ballando l’Ardah, una popolare danza araba. Un gesto che, ancora più degli 11 in 10 partite totali con l’Al-Nassr in questo inizio di stagione, ha fatto entrare nella storia Cristiano Ronaldo che ha dimostrato in campo il suo ormai nuovo legame con il mondo dell’Arabia Saudita. L’esultanza, riporta Arab News, è stata eseguita in campo martedì da Ronaldo al suo secondo gol della doppietta che ha condotto la squadra a vincere 4-0 contro l’Al Shabab, un ballo che è diventato subito virale sui social, con il plauso di migliaia di tifosi arabi.

ilnapolista © riproduzione riservata