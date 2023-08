Ronaldo fa impazzire i tifosi festeggiando il gol con una danza araba VIDEO

Martedì scorso, dopo aver siglato il secondo gol contro l’Al-Shabab, il portoghese ha festeggiato ballando l’Ardah, una popolare danza araba

Cristiano Ronaldo ha già stregato i tifosi sauditi per i suoi gol, ma adesso anche per la sua nuova esultanza che sta diventando virale. Martedì scorso infatti, dopo aver siglato il secondo gol contro l’Al-Shabab, il portoghese ha festeggiato ballando l’Ardah, una popolare danza araba.

Un gesto che, ancora più degli 11 in 10 partite totali con l’Al-Nassr in questo inizio di stagione, ha fatto entrare nella storia Cristiano Ronaldo che ha dimostrato in campo il suo ormai nuovo legame con il mondo dell’Arabia Saudita.

L’esultanza, riporta Arab News, è stata eseguita in campo martedì da Ronaldo al suo secondo gol della doppietta che ha condotto la squadra a vincere 4-0 contro l’Al Shabab, un ballo che è diventato subito virale sui social, con il plauso di migliaia di tifosi arabi.

Dopo aver segnato il gol, Ronaldo infatti dà il cinque ai compagni e poi, mentre gli altoparlanti dello stadio mandano la musica tradizionale, guarda la curva dello stadio ed esegue la danza. L’Ardah è una delle tradizioni di ballo più famosi del regno saudita e nel 2015 è stata anche inserito dall’Unesco nella lista di Patrimoni immateriali dell’umanità.

Tanti i commenti dei tifosi sui social che hanno commentato la performance del calciatore

“Da quando è arrivato in Arabia Saudita Cristiano ha mostrato amore, rispetto e apprezzamento per il Paese e per i grandi progetti che stiamo realizzando e oggi ha deciso di celebrarlo con l’Ardah”

“Il miglior giocatore del mondo non segna solo un gol ma esporta anche la cultura saudita nel mondo”.

