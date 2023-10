Bellingham da Guinness, ha superato pure Ronaldo: 10 gol nelle prime 10 partite con il Real

Media spagnoli impazziti. As: “È il miglior giocatore d’Europa in questo momento”. Ha recuperato l’estinta posizione da 10

I numeri di Bellingham non hanno alcun senso. Segna sempre lui nel Real Madrid e se non segna, cosa assai rara ormai, fornisce un assiste. L’inglese è un centrocampista che gioca da trequartista e segna come un attaccante.

Contro l’Osasuna oggi pomeriggio ha segnato un’altra doppietta, al 9′ e al 54′. Poi il Real dilaga al Bernabeu con i gol di Vinicius e Joselu. 4-0 recita il tabellone e tutte le copertine sono per Bellingham e la sua esultanza diventata già iconica. Il “Siuh” di Ronaldo fa parte del passato, nel presente ci sono le braccia aperte dell’inglese.

I media spagnoli sono letteralmente impazziti, anche quelli più lontani dal madridismo puro. Marca scrive:

“10 gol di Jude al Real Madrid... con soli 19 tiri . Difficile spiegare l’efficacia dell’inglese ogni volta che si avvicina all’area rivale. La sua calma negli ultimi metri aiuta, ma non è l’unica cosa che vale la pena sottolineare. La sua fiducia è alle stelle, quella che gli permetterebbe di continuare a segnare gol anche se il portiere rivale dovesse difendere una porta di futsal. Perché Jude troverebbe lo spazio per piazzare la palla in rete. E il centrocampista inglese, che ha recuperato l’estinta posizione da 10 nella squadra bianca, ha dati che lo collocano in vetta alla classifica marcatori del mondo. Segna più di un gol a partita per ogni due tiri. Numeri difficili da trovare nel calcio di oggi“.

As sulla stessa linea:

“È il miglior giocatore d’Europa in questo momento: la doppietta di Bellingham rasenta la perfezione. Quando sembra che non sia possibile essere più decisivi, Bellingham sembra dimostrare che per lui non esistono cose impossibili. Ha lavorato duro anche in fase difensiva ed emanava, come al solito, l’aura di un calciatore diverso“.

Relevo non è da meno:

“Jude Bellingham ha superato Cristiano Ronaldo con nove gol (ora dieci) e tre assist nelle sue prime dieci partite in bianco. Al Real Madrid nessuno indossa il numero del centravanti, anche se Bellingham ha ricordato che per un po’ sarà lui il 9“.

E infine La Vanguardia:

“I numeri di Bellingham sono assolutamente incredibili. La prestazione di Bellingham, dalla punta del diamante, è di massima efficienza nella rifinitura. Ma l’inglese non contribuisce solo come il miglior Cristiano. Si muove in tutte le zone del campo, difende quando deve difendere e migliora ad ogni pallone che gli arriva“.

