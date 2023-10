Ferrara: «È arrivato il momento che i calciatori del Napoli sappiano in che ruolo devono giocare»

A Dazn: «Sennò in questo momento di difficoltà ci potrebbero essere dei problemi»

Negli studi di Dazn si commenta la sconfitta del Napoli contro la Fiorentina, ma soprattuto gli strani cambi di Rudi Garcia e la prestazione sotto tono degli azzurri. Ciro Ferrara commenta:

«È arrivato il momento che i calciatori del Napoli capiscano in che ruolo devono giocare. Sennò in questo momento di difficoltà ci potrebbero essere dei problemi»

Massimo Ugolini a Sky commenta la disfatta del Napoli per 1-3 in casa contro la Fiorentina di Italiano.

«C’è nervosismo in campo, il Napoli non riesce a trovare continuità, ha smarrito l’identità che gli ha consentito di vincere lo scudetto con Spalletti. Tutti hanno ancora negli occhi quel Napoli. Questa è una squadra che è passata per Sarri, Ancelotti, Spalletti, ha sempre avuto un’identità ben radicata e questa identità si è smarrita, si percepisce dall’atteggiamento dei giocatori, lo percepiscono i tifosi, la situazione non è semplice»

Gli chiede Caressa: è a rischio Garcia?

«In questo momento non credo proprio che sia a rischio ma come nelle settimane passate il francese è sotto osservazione. Il quarto posto è l’obiettivo minimo raggiungibile».

