Europa League, gli hooligans dell’Aek attaccano i tifosi dell’Ajax. Decisiva la polizia (VIDEO)

Attimi di tensione prima della partita di Europa League tra Aek e Ajax. I tifosi olandesi si stavano recando allo stadio per assistere la partita quando sono stati intercettati da alcuni ultras della quadra greca.

Le intenzioni degli ultras greci sono state subito chiare alla polizia antisommossa schierata nei pressi dello stadio. E infatti la polizia è intervenuto disperdendo la folla con lanci di fumogeni.

Nel video diffuso da Voetbalzone.nl, le immagini mostrano chiaramente l’azione della polizia.

De supporters van AEK waren van plan om de supporters van Ajax een warm welkom te bezorgen, maar de plaatselijke ME wist stand te houden en kon dit voorkomen. We zijn benieuwd hoe de rest van de avond verloopt. De 600 Ajax-supporters hebben iig plaatsgenomen in het uitvak #aekaja pic.twitter.com/pc1eUvk07W

