De Laurentiis non vuole mollare lo scudetto (Repubblica)

Solo battendo il Milan Rudi Garcia può blindare la panchina e allontanare definitivamente i cattivi pensieri

De Laurentiis non vuole mollare lo scudetto, scrive Repubblica Napoli.

Cinque presenze finora a Fuorigrotta e già tre sconfitte, cioè il 60%, una percentuale che mal si addice ad un campionato di vertice. Lo sa bene Aurelio De Laurentiis che anche ieri ha seguito la squadra a Castel Volturno. Le vittorie consecutive contro Verona e Union Berlino non sono ancora bastate a far tornare il sereno. Serve un successo contro il Milan, domani. Solo così Rudi Garcia può blindare la panchina e allontanare definitivamente i cattivi pensieri. Senza dimenticare la necessità di far quadrare i conti al Maradona che al momento proprio non tornano.

il Napoli non ha proprio alternative: deve cambiare la storia contro le grandi per potersi iscrivere alla lotta scudetto, obiettivo che De Laurentiis non vuole ancora mollare. Il Napoli ci riuscirà? È la domanda che aleggia in città da qualche giorno, il dubbio amletico di chi spera ancora di cancellare le troppe amnesie di questi mesi per recitare un ruolo importante in questo campionato. È una vigilia particolare per i tifosi, consapevoli di trovarsi di fronte adun bivio che poi è lo stesso di Rudi Garcia.

SE GARCIA BATTE IL MILAN SUPERA SPALLETTI (GAZZETTA)

La partita col Milan assume un valore ben più importante dei semplici tre punti o del peso specifico di uno scontro diretto. Perché al Maradona nemmeno il condottiero del terzo scudetto è mai riuscito nell’impresa di superare i rossoneri a Fuorigrotta.

Vincere, insomma, segnerebbe un punto di rottura importante col passato, oltre ad aumentare le preferenze in favore del francese e rilanciare le ambizioni.

