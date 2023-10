Cassano: «Leao ha fatto due tre sgroppate, ma non ha mai tirato in porta”. Lui risponde con i clown

Cassano versus Leao

Il girone di (F)erro non ha regalato particolari emozioni per la formazione di Pioli: due pareggi consecutivi, peraltro per 0-0, e una quantità elevata di occasioni sprecate a pochi passi dalla porta. Non un momento roseo per il Milan in questa Champions League, che in questo momento siede al terzo posto della classifica dietro al PSG in formato cantiere e il Newcastle dell’ex Tonali. Come se non bastasse, nella serata di ieri Antonio Cassano è intervenuto nella famosa diretta twitch della “Bobo Tv” sulla prestazione del Milan: in particolar modo l’ex fantasista italiano ha parlato di Rafael Leao, sottolineando con modi non del tutto leggeri e pacati che a suo avviso potrebbe decisamente di più viste le sue qualità.

«Qualche occasione, ma per essere il Milan ha fatto una partita di sacrificio nel primo tempo, nonostante l’occasione di Giroud. Nel secondo tempo ha fatto di più. Queste partite sono dei grandi giocatori. Leao ha fatto due tre sgroppate, ma non ha mai tirato in porta, zero assist, sbagli la giocata decisiva. Leao fa due sgroppate è tutta velocità, palla avanti e basta. Poi devi fare la differenza. Il Milan ha fatto una buona partita, un punto non si butta, ma la prossima vai a Parigi. Sbaglia sempre la giocata: l’unica giusta è l’idea dell’uno-due con Pulisic. Lui non difende mai, mi devi creare 10 palle gol. Gli manca sempre 1 per fare 31».