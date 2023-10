Caressa: «Politano è il terzo calciatore a contestare il cambio di Garcia»

A Sky: «Non trovo sia eclatante, ma è significativo se in sette giornate per tre volte ti mandano a quel paese»

La sconfitta del Napoli contro la Fiorentina e soprattuto i cambi azzardati di Garcia tenzono banco a Sky nel postpartita Fabio Caressa ha parlato di Politano e del suo gesto al cambio

«Politano è già il terzo calciatore che esce dal campo e fa un brutto gesto nei confronti dell’allenatore. Non trovo sia eclatante, ma è significativo se in sette giornate per tre volte ti mandano a quel paese. Avevo visto toni troppo entusiasti dopo il ko con il Real Madrid, il Napoli fa un passo avanti e due indietro»

Sul finale di Bologna-Napoli si era parlato già una volta delle discutibili le scelte di Garcia che aveva tolto prima Kavra e poi Osimhen il quale si era lamentato vistosamente del cambio contestando platealmente Garcia al momento del cambio, chiedendo perché non lo abbia lasciato in campo passando alle due punte. Lo spogliatoio del Napoli ha un problema enorme.

Dopo la Lazio era stata la volta di Kvaratskhelia che se l’era presa con Garcia. Dopo il cambio, il tecnico francese aveva tolto Kvicha Kvaratskhelia durante il forcing finale e inserisce Alessio Zerbin. Il georgiano però si era sorpreso quando al novantesimo è costretto ad uscire per far posto non a Simeone, non a Lindstrom, ma a Zerbin.

L’attaccante del Napoli è stato ripreso dalle telecamere con. un gesto abbastanza chiaro. “Ma cosa fai?” rivolgendosi all’allenatore del Napoli che i tifosi vorrebbero già via da Napoli

Il resto della discussione nel salotto Sky

Marchegiani: «Il Napoli ha dei piccoli problemi ma sono anche grandi. Non difendono bene».

Caressa: «Sicuri che i problemi del Napoli siano così piccoli?»

De Grandis: «si fa male Anguissa ed entra Raspadori, sia cmabia modulo. C’è un continuo rimescolamento»

Bergomi: «guardando la faccia di Di Lorenzo, mai visto così. Intuisco che qualcosa c’è. Fanno qualche giocata bella ma non hanno continuità».

Marchegiani: «Il Napoli subisce occasioni da gol facili per gli avversari, Meret prende gol che non si muove neanche»

Costacurta: «Sostituire Spalletti è molto molto complicato. Credo che sia un pochino l’inizio. Noi a Sacchi abbiamo dato del pirla per tre mesi. Ci vuole un pochino di tempo, non voglio giustificare. I gesti dei giocatori sorprendono».

Caressa: «Danno anche fastidio» e scorrono le immagini di Politano. «Ci dicono che Politano ce l’aveva con un parente in tribuna».

Bergomi: «I calciatori vanno messi nel loro ruolo».

Marchegiani: «Dovremmo capire con Garcia cosa voleva fare col primo cambio».

Bergomi: «Entra Raspadori per Cajuste perché sta perdendo».

