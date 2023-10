Argentina, tra i convocati di Scaloni non c’è Simeone

Il ct dell’Argentina non ha convocato nemmeno Di Maria, infortunato. C’è invece Messi, anche lui infortunato. Tra i convocati tanti dalla Serie A

Anche l’Argentina di Scaloni ha diramato la lista dei convocati per le partite contro Paraguay e Perù, rispettivamente il 12 e 17 ottobre. La nazionale campione del mondo non potrà contare su Di Maria e nemmeno su Simeone.

Scaloni ha deciso di lasciare a casa l’attaccante del Napoli. Convocato invece Messi nonostante l’infortunio rimediato con l’Inter Miami.

In totale sono 34 i giocatori chiamati dal ct. Tra di loro ci sono Acuna, Lo celso, Dybale, Martinez Quarta e Ocampos. Molti italiani tra i convocati, nonostante Simeone. C’è anche Marco Pellegrino, il difensore del Milan.

Rimangono a casa anche il difensore del Manchester United Lisandro Martineze e Angel Correa che si è infortunato all’Atletico Madrid.

Di seguito l’elenco completo dei convocati.

Portieri: Martinez, Armani, Musso, Benitez.

Difensori: Foyth, Montiel, Molino, Pezzella, Romero, Martinez Quarta, Otamendi, Pellegrino, Acuna, Tagliafico, Esquivel.

Centrocampisti: Paredes, Rodriguez, Enzo Fernandez, De Paul, Palacios, Alcaraz, Lo Celso, Mac Allister, Almada, Zapelli.

Attaccanti: Dybala, Messi, Julian Alvarez, Lautaro Martinez, Farias, Beltran, Granacho, Nico Gonzalez, Ocampos.

#SelecciónMayor Lista de convocados 🇦🇷 para los próximos encuentros ante Paraguay y Perú, correspondientes a la Fecha FIFA de Eliminatorias. pic.twitter.com/W5pReELCAK — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 5, 2023

Simeone in questa stagione ha trovato meno spazio. Ma, quando è stato chiamato in causa, ha sempre dato il suo ottimo contributo. In totale sono otto le presenze stagionali, due in Champions e sei in campionato. Solo un gol segnato ancora, quello contro l’Udinese. Solo una volta titolare, contro il Lecce ha giocato tutto il primo tempo, nel secondo Osimhen ha preso il suo posto.

