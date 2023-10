Anguissa: «Nel primo tempo non eravamo il solito Napoli»

A Canal+: «nella ripresa abbiamo fatto vedere quello che sappiamo fare. C’è rammarico, è stata una partita equilibrata»

Il centrocampista del Napoli Frank Zambo Anguissa ha parlato a Canal+ al termine della partita persa dal Napoli contro il Real Madrid persa dagli azzurri per 3-2

«C’è rammarico, è stata una partita equilibrata. Nel primo tempo non eravamo il solito Napoli, ma nella ripresa abbiamo fatto vedere quello che sappiamo fare. Abbiamo affrontato alcuni tra i migliori giocatori del mondo e hanno dimostrato anche al Maradona la loro forza. I giocatori del Real Madrid ci hanno messo in difficoltà, ma noi non abbiamo demeritato e abbiamo disputato una buona partita. Contro queste squadre non è mai facile giocare»

Subito dopo il fischio finale, Billy Costacurta negli studi di Sky aveva nominato proprio Anguissa come il colpevole del gol di Bellingham

«Se nel centrocampo del Napoli ci fosse stato uno come Esteban Cambiasso, una spallatina all’avversario, sul gol di Jude Bellingham, gliel’avrebbe data e l’inglese non sarebbe arrivato così facilmente in porta. Frank Anguissapoteva comportarsi meglio: avrebbe potuto fare qualcosa di più per fermare il centrocampista della squadra di Ancelotti. I difensori potevano fare poco, perché ormai Bellingham era in area di rigore. Anguissa è in ritardo. Quando si accorge che è pericoloso è già troppo vicino all’area di rigore e rischia cartellino e anche il rigore».

