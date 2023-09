La statistica di Opta sul centrocampista del Napoli: è uno dei due centrocampisti, insieme a Giacomo Bonaventura, ad aver segnato almeno un gol e servito almeno un assist in ciascuna delle ultime nove stagioni di Serie A

Il Napoli batte il Lecce con quattro splendidi gol, il primo di Ostigard, il secondo del subentrante Osimhen, il terzo, quasi allo scadere, di Gaetano e l’ultimo di Politano su rigore. Le statistiche, riportate da Opta, riguardano però Piotr Zielinski che, con l’assist servito ad Ostigard in occasione del primo gol, diventa il secondo centrocampista ad aver segnato almeno un gol e servito almeno un assist in ciascuna delle ultime nove stagioni di Serie A

Al 16′ il Napoli passa in vantaggio al Via del Mare con Leo Ostigard! Dagli sviluppi di un calcio di punizione guadagnato da Kvaratskhelia, cross perfetto di Zielinski che imbecca il norvegese a centro area che di testa infila il Lecce. Gran stacco dell’ex Genoa, al primo gol in Serie A.

9 – Piotr Zielinski è uno dei due centrocampisti, insieme a Giacomo Bonaventura, ad aver segnato almeno un gol e servito almeno un assist in ciascuna delle ultime nove stagioni di #SerieA , dal 2015/16. Certezza.

