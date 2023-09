Zeroual storico leader ultrà del Marsiglia: «Dissi a Deschamps che gli avrei strappato la testa». Si dimise

Su So Foot. Ha provocato le dimissioni di Marcelino. Nega le minacce di morte a Longoria. Ha legami politici ed è molto attivo nel sociale e contro il razzismo

Rachid Zeroual l’uomo che ha provocato il terremoto nell’Olympique Marsiglia e che da oltre trent’anni è il leader del movimento ultras del club. L’uomo che ha provocato le dimissioni di Marcelino e che è stato accusato (lui ha smentito) di aver minacciato di morte il presidente Pablo Longoria. So Foot gli dedica un lungo e interessante ritratto.

So Foot comincia col ricordare che quello di lunedì scorso al Velodrome sembrava un incontro quasi di routine tra i dirigenti del Marsiglia e i rappresentanti dei tifosi (guidati ovviamente da Rachid Zeroual). I toni sono progressivamente cresciuti anche se lui nega di aver minacciato di morte Longoria.

Il minimo che possiamo dire è che il suo discorso molto offensivo ha dato fuoco alle polveri. Spaventato dagli echi che aveva di questo incontro e non francamente sereno sull’idea di evolvere in un contesto così esplosivo, Marcelino ha deciso di dimettersi. (…) Di fronte alle minacce di morte che avrebbe ricevuto, Longoria avrebbe seriamente considerato di dimettersi. Per quanto riguarda Zeroual, sembra costantemente essere il principale responsabile dell’improbabile situazione in cui si trova il Marsiglia. Ma come può questo ultrà avere così tanta influenza da creare un tale caos nel club che sostiene?

So Foot racconta la sua storia. Che si unì ai South Winners poco dopo la loro creazione, nel 1987. E che riveste un ruolo centrale nello sviluppo e nell’affermazione del gruppo. Ma che è anche molto impegnato politicamente, nel social e nella lotta al razzismo. Ogni coreografia in curva passa per il suo ok.

Nonostante la sua età, non si tora indietro di fronte a eventuali scontri.

Ma, al di là del suo lato feroce, Zeroual trasmette, educa, risveglia le coscienze e nutre il “marseillismo” (il marsiglismo).

Marsiglia è un po’ come Napoli, in vari stadi francesi all’arrivo dell’Om hanno esposto striscioni “Marsigliesi, benvenuti in Francia”, soprattutto da ultras di destra.

Sempre So Foot:

Ha lanciato il Protis Club, un’associazione che offre la possibilità a giovani, alcuni dei quali reclutati nella curva, di frequentare alle scuole superiori. «Senza di lui, nulla sarebbe stato possibile», riconosce Jules Sitruk il presidente del Protis Club. Raccoglie donazioni a favore del Marocco e della Libia.

Politicamente “si dice che sia vicino a Samia Ghali, vicesindaco di Marsiglia e figura della sinistra locale”.

A cavallo tra gli anni 1980 e 1990, Bernard Tapie ha aiutato i Winners a crescere e ha delegato ai gruppi ultras la vendita di biglietti. Un privilegio unico in Francia, successivamente ritirato.

Zeroual diventato un interlocutore essenziale dei presidenti che si succedono a capo dell’OM. Ci sono quelli con cui va piuttosto d’accordo (Pape Diouf, Robert Louis-Dreyfus, Jean-Claude Dassier) … e gli altri.

“Quando sono diventato presidente dell’OM, nel giugno 2009, mi è stato consigliato di incontrarlo”, conferma Jean-Claude Dassier nel Team. L’ultra è stato anche un dipendente di OM, responsabile dei rapporti con i sostenitori. Un contratto rotto nel 2004, dopo una rissa con altri sostenitori.

Creatore – o meglio distruttore – di presidenti, Zeroual avrebbe avuto lo scalpo di Jean-Michel Roussier, Yves Marchand o Christophe Bouchet, come elencato da Le Monde nel maggio 2021. Con metodi a volte molto discutibili, per usare un eufemismo.

L’aneddoto su Deschamps vale la pena di essere riportato.

Nonostante il titolo riportato al club nel 2010, Didier Deschamps non ha certo dimenticato i tentativi di intimidazione che ha subito durante il suo periodo da allenatore. In un documentario di France 3, Zeroual lo ha definito un «piccolo Napoleone» “e ha apertamente riconosciuto le sue pressioni su di lui: «Era andato in un ristorante, e sono andato lì per stimolarlo un po’. Gli ho dato un consiglio: andarsene dall’Olympique Marsiglia. L’ho fatto tremare tutto. Gli ho detto che gli avrei stappato la testa dalle spalle. “Risultato? Logorato dalle tensioni interne con José Anigo (molto vicino a Zeroual), Dédé fa le valigie a fine stagione.

So Foot ricorda che la sua posizione estrema su Longoria non è condivisa dalla gran parte dei tifosi. «Su Longoria, Zeroual ha fatto una cazzata».

