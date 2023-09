Volandri non è in bilico, sono attese le scuse di Fognini (Corsera)

Per il Corsera la panchina del ct non è mai stata in dubbio, nemmeno prima del successo 3-0 sul Cile nella seconda giornata di Davis

L’Italia del tennis si è ripresa. Ha battuto il Cile 3-0 al termine di una giornata mozzafiato in cui gli azzurri hanno vinto le loro partite sempre in rimonta. Arnaldi ha vinto un match complicato all’esordio da singolarista. Addirittura Sonego ha annullato quattro match-point al cileno Jarry numero 22 del mondo. Il 3-0 è stato firmato dal doppio Sonego-Musetti.

Il Corriere della sera scrive che in ogni caso la panchina di Volandri non è in dubbio.

Festeggia l’Italia, il c.t. Volandri rafforza una panchina che comunque non era in dubbio (non lo sarebbe nemmeno perdendo domani nello snodo decisivo con la Svezia): il gruppo va coltivato, deve tornare in azzurro Sinner, rientrerà nei ranghi anche Fognini, che si è pentito con il presidente Binaghi (attese scuse anche a Volandri, poi il caso sarà definitivamente chiuso).

ilnapolista © riproduzione riservata