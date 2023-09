Visto il clima che già c’è intorno a Garcia, la vittoria del Napoli gli consente di respirare (Gazzetta)

I portoghesi del Braga hanno concesso molto. La prestazione non ha convinto pienamente e c’è sempre da lavorare tanto

L’unica squadra italiana a vincere in Champions è stata il Napoli. Milan, Inter e Lazio hanno pareggiato. Il Napoli ha vinto 2-1 a Braga. Scrive la Gazzetta:

L’unica a vincere è stata il Napoli e visto il clima che già c’è intorno a Garcia, questa in Portogallo è una vittoria fondamentale, che gli consente di respirare. Però – visto anche il livello dell’avversaria che ha concesso molto – la prestazione non ha convinto pienamente ed è stata in ogni caso lontanissima da quelle cui ci aveva abituato il Napoli nella passata Champions. Nervoso Osimhen, ancora a secco Kvara (discreto nel primo tempo), da valutare l’infortunio di Rrahmani. Insomma c’è sempre da lavorare tanto. Il vecchio Napoli ancora non si intravede, ma vincere aiuta a lavorare meglio.

