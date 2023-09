TikTok, “il Napoli non è stato professionale con Osimhen” – Bbc Africa

Il giornalista della Bbc Africa: «Penso che Osimhen si sarebbe aspettato delle scuse». I nigeriani: «È falso l’amore di Napoli per Victor»

TikTok, altro che questione chiusa. Mentre il Napoli continua a credere che contino le notizie che circolano nella cinta daziaria, nel mondo la questione Osimhen TikTok razzismo continua a crescere. La Bbc Africa ha prodotto un servizio che è stato lanciato anche su Youtube, in cui parla – tra gli altri – Oluwashina Okekelji giornalista della Bbc Africa. Il quale dice che conosce Osimhen da dieci anni e che il Napoli è stato poco professionale con lui con i video su TikTok. La Bbc fa inizialmente riferimento al video in cui il nigeriano è deriso per il rigore e poi anche a quello in cui la sua capigliatura è paragonata a una noce di cocco. «Penso che Osimhen si sarebbe aspettato delle scuse». Scuse che – ricordiamo – non sono arrivate: solo un comunicato in cui il Napoli chiarisce che non aveva alcun intento di offendere il calciatore.

Nel servizio della Bbc c’è anche una vox populi e i nigeriani intervistati dicono:

«Questo dimostra che l’amore di Napoli per Osimhen è falso».

«Non puoi trattare così il tuo miglior calciatore. Ma conosciamo tutti l’Italia e sappiamo cosa può succedere in Italia».

«È una conseguenza del razzismo che hanno in Serie A. Lo fecero con Balotelli, lo hanno fatto con altri giocatori neri».

Come ha scritto la Gazzetta ieri:

Così, nel pomeriggio di ieri, la società ha pubblicato una nota sui canali ufficiali, per chiarire la propria posizione. Non sono delle vere e proprie scuse, il fatto che questa parola o un suo sinonimo non appaiano nel comunicato indica che il club ritiene di non aver compiuto un gesto errato, con quel video apparso su TikTok lo scorso martedì. Tuttavia, la pubblica dichiarazione distensiva sicuramente contribuisce a ridimensionare il caso.

