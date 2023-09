Spalletti sui fischi a Donnarumma: «Siamo professionisti, non bambini viziati. Si sta zitti»

«Se fischiano è perché non ci siamo meritati gli applausi. E non mi stanno bene quelli che poi reagiscono sui social con delle frasettine»

Luciano Spalletti in conferenza parla dei fischi a Donnarumma e forse risponde anche a Frattesi che ha definito indegni i fischi al portiere della Nazionale.

“Vedere un ragazzo a cui viene donato questo talento e a volte ne fa un uso improprio è un qualcosa da attenzionare, perché altrimenti la gente ha questa vogliettina di aspettarti al varco. Siamo privilegiati, se fischiano è perché non ci siamo meritati gli applausi. Uno nella personalità che ha non va a reagire mai: a volte si può reagire con gli atteggiamenti, altre volte con le parole. Altre volte ancora si sta zitti e si va a lavorare ancora meglio. E non mi stanno bene quelli che poi reagiscono sui social con delle frasettine. Noi abbiamo il dovere di comportarci come professionisti, non come bambini viziati. Si sta zitti”.

