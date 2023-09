Spalletti: «Non abbiamo espresso la nostra qualità anche per colpa del campo»

A Sky: «Per l’Ucraina dobbiamo studiare le immagini di oggi e capire gli errori e poi cambiare degli elementi perché il campo di oggi ha lasciato segni»

Il nuovo tecnico della Nazionale italiana, Luciano Spalletti, ha parlato a Sky dopo il pareggio rimediato contro la Macedonia nelle qualificazioni agli europei

«Ci portiamo via la prestazione che abbiamo fatto perché è quella che fa la differenza. Abbiamo tentato di giocare la partita per come ci eravamo organizzati. Forse potevamo fare qualcosa di più come qualità dentro il campo perché non siamo stati bravi ad arrivare con qualità alla linea difensiva. Questo è dipeso anche del campo perché abbassava la qualità. Poi dovevamo essere bravi a coprire questo spazio sulle palle buttate lì e spesso su queste respinge sporche hanno riconquistato palla e ci sono venuti sotto. Non siamo stati bravi a trovare le giuste linee di passaggio per cui viene fuori un brutto risultato per noi perché eravamo nella possibilità di vincerla, ma è una partita dignitosa su cui si può lavorare»

Su cosa si riparte?

«Su quello che abbiamo visto, su quello che è uscito fuori dalla partita di questa sera. Il video in questi casi conta molto perché andare a rivedere quello che è successo è come andare a rivedere. Va organizzata una buona riunione e cambiato qualche elemento perché questo campo ha lasciato il segno»

I cambi?

«Avevamo troppi ammoniti in campo e ne dovevo togliere uno, poi ho cercato di dare più forza con gli esterni e una seconda punta come Raspadori»

