Europa League: Roma ancora Slavia Praga. L’Atalanta pesca lo Sporting

Mourinho nel girone contro Slavia Praga, Sheriff Tiraspol e Servette. Gasperini contro Sporting Lisbona, Sturm Graz e Rakow

Parte ufficialmente anche l’Europa League 2023/24 con i sorteggi di oggi nel Principato di Monaco. L’Europa League rivendica un’identità tecnica ed economica negata dal confronto con la sorella più ricca e famosa. Il montepremi è 465 milioni, meno di un quarto della Champions (oltre 2 miliardi). Chi vince non va oltre i trenta-quaranta milioni complessivi

Nel complesso la Fase a Gironi vedrà in campo ben 32 formazioni divise in quattro fasce. La prima rappresenta le teste di serie, poi via via tutte le altre in base al piazzamento nel Ranking Uefa, fino alla 4a fascia dove militano le formazioni più deboli. La Roma di Mourinho si è guadagnata un posto in prima fascia insieme all’Atalanta di Gasperini. Tra le squadre da tenere in considerazione come avversarie per Roma e Atalanta ci sono ad esempio il Marsiglia, il Brighton e il Real Betis. Occhi puntati anche sul Panathinaikos in quarta fascia. Nessuno vuole incontrare il Brighton, in terza fascia soltanto perché negli ultimi anni non ha partecipato alle coppe e quindi ha un ranking basso, non adeguato al suo valore. Ora arriva anche Ansu Fati dal Barcellona: può essere spettacolo. C’è una sfida parallela, quella tra De Zerbi e Xabi Alonso (Leverkusen), gli emergenti: potrebbero essere i Mou e Klopp del futuro. David Moyes non è riuscito a diventare l’erede di Ferguson a Manchester, ma il suo West Ham oggi è secondo in Premier.

Le fasce del sorteggio di Europa League

Prima Fascia – Roma, Atalanta, Liverpool, West Ham, Villareal, Bayer Leverkusen, Ajax, Rangers.

Seconda fascia – Rennes, Real Betis, Marsiglia, Sporting Lisbona, Slavia Praga, Qarabag, Olympiacos, Lask.

Terza fascia – Brighton, Sheriff, Friburgo, Sparta Praga, Union Saint-Gilloise, Sturm Graz, Maccabi Haifa, Molde.

Quarta fascia – Tolosa, Aek Atene, Backa Topola, Servette, Panathinaikos, Rakow, Aris Limassol, Hacken.

Come funziona il sorteggio

Le 32 squadre di Europa League sono suddivise in 8 gironi da 4 con una presenza per fascia. Esclusi ovviamente i derby tra formazioni della medesima Federazione calcistica. Le quattro di ogni girone si affronteranno tra di loro in partite di andata e ritorno, che si giocheranno negli stessi orari e giorni.

Gruppo A:

West Ham United

Olympiacos

Friburgo

Backa Topola

Gruppo B:

Ajax

Olympique di Marsiglia

Brighton

Aek Atene

Gruppo C:

Rangers

Real Betis

Sparta Praga

Aris Limassol

Gruppo D:

Atalanta

Sporting Lisbona

Sturm Graz

Rakow

Gruppo E:

Liverpool

Lask

Union Saint-Gillois

Tolosa

Gruppo F:

Villarreal

Rennes

Maccabi Haifa

Panathinaikos

Gruppo G:

Roma

Slavia Praga

Sheriff Tiraspol

Servette

Gruppo H:

Bayer Leverkusen

Qarabag

Molde

Hacken

