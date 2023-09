Slavia Praga, i giocatori esultano alla notizia della Roma avversaria in Europa League (VIDEO)

I cechi sono una vecchia conoscenza dei giallorossi. L’allenatore: «Una gara che ci rimanda a piacevoli ricordi retrò».

Oggi si sono tenuti i sorteggi per l’Europa League 2023/2024. La Roma di José Mourinho è finita nel girone G in compagnia di Slavia Praga, Sheriff Tiraspol e Servette. Gasperini e l’Atalanta, invece, sono nel gruppo D, con Sporting Lisbona, Sturm Graz e Rakow.

La reazione dello spogliatoio dello Slavia Praga alla notizia che la Roma sarà una delle avversarie del girone è stata sorprendente: i giocatori hanno esultato sorridenti ed hanno accompagnato la loro felicità con un lungo applauso, come si evince dal video pubblicato dalla stessa società ceca.

L’allenatore dello Slavia Praga, Trpisovsky, ha poi commentato il sorteggio e in particolare il fatto di aver pescato proprio la Roma di José Mourinho. Queste le sue parole:

«Volevamo un avversario importante, in modo che le partite siano sullo stile della Champions League. Il desiderio si è realizzato al 100%. La Roma, finalista l’anno scorso e vincitrice della Conference due anni fa, è una grande squadra con un grande allenatore e grandi giocatori, che ci rimanda a piacevoli ricordi retrò per lo Slavia. Per fortuna abbiamo evitato le squadre della Premier League. Sarà bello vedere Mourinho nel nostro stadio. Penso che sarà un’attrazione anche per i nostri tifosi. E poi sarà bello scendere in campo all’Olimpico, in un impianto leggendario. Siamo felici. Non mi piace parlare di favoriti in questo gruppo di Europa League. È un girone nel quale si può andare avanti. Faremo di tutto per centrare questo obiettivo».

La Roma incontrò lo Slavia Praga ai quarti di finale di Coppa Uefa, nel 1996 e perse il doppio confronto con la squadra ceca: all’andata la Roma fu sconfitta per 2-0, al ritorno all’Oimpico, invece, grazie alla vittoria 2-0 si andò ai supplementari, che però determinarono il passaggio del turno per i cechi. Una gara, la prossima, che in un certo senso avrà il sapore della rivincita per i giallorossi.

ilnapolista © riproduzione riservata