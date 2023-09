Sky: «Garcia deve ancora conoscere i suoi calciatori, era meglio Elmas al posto di Kavara»

Ugolini commenta la sconfitta con la Lazio: «È chiaro che al Napoli manca qualcosa, perché nelle prime partite è una costante che cali nel secondo tempo»

A Sky Sport, Massimo Ugolini è intervenuto per commentare l’avvio di campionato del Napoli e soprattuto la sconfitta rimediata ieri contro la Lazio di Sarri che ha lasciato scontenti i tifosi azzurri.

«Ieri Lobotka ha fatto la miglior e partita di avvio campionato, più impreciso nei passaggi e nelle verticalizzazioni ma è nelle sue medie. È ovvio che stia mancando qualcosa al Napoli soprattutto nella gestione di questo lungo precampionato, perché nelle prime partite è una costante che il Napoli cali nel secondo tempo. Ieri si è visto vistosamente soprattutto considerando i meriti della Lazio di Sarri. È ovvio che è presto per dare giudizi, ma in città l’ambiente si scalda perché il Napoli era in testa alla classifica da 40 partite, perché sono i campioni e perché ha perso in malo modo contro i secondi dello scorso campionato. È una sconfitta che lascia il segno sui tifosi, però Garcia ha detto “dateci il tempo di lavorare”, il Napoli ha cambiato tanto. Sta giocando con Juan Jesus che fino all’anno scorso era il sostituto di Kim. Ieri è uscito Kavaraskelia ed abbiamo capito che forse, anche considerando la partita, sarebbe stato meglio Elmas che Raspadori per sostituirlo, non voglio sostituirmi a Garcia, ma questo lo dico perché il tecnico ha evidentemente bisogno di conoscere i giocatori che ha appena cominciato ad allenare. Non si può fare una colpa per una sconfitta, il Napoli resta una delle favorite»

