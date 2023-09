Siparietto De Zerbi: «Vincere? Sono italiano e gli italiani non amano parlare di pronostici» VIDEO

In conferenza: «Per me non è un problema. Sappiamo chi siamo e conosciamo il nostro livello: abbiamo l’ambizione di diventare più forti»

Il Brighton di De Zerbi domani sera farà il suo esordio assoluto in una competizione europea. In Europa League l’italiano affronterà i greci dell’Aek. Oggi pomeriggio la conferenza stampa dell’allenatore ex Sassuolo, durante la quale è stato protagonista di un simpatico siparietto.

I giornalisti in sala stampa gli hanno fatto notare che i bookmakers il Brighton è la favorita per la vittora finale. La risposta di De Zerbi:

«Vincere la coppa? Io sono italiano e sapete bene che gli allenatori italiani non amano parlare di pronostici, ma per me non è un problema, stiamo migliorando anche se non siamo ancora una grandissima squadra, crediamo in noi stessi, nella qualità dei giocatori e del gioco, anche se sappiamo di essere il Brighton e conosciamo il nostro livello: abbiamo però l’ambizione di diventare più forti in ogni competizione, passo dopo passo».

"A los técnicos italianos no nos gusta hablar de predicciones. Somos un buen equipo y queremos mejorar, paso a paso, en cada partido y en cada competencia" De Zerbi antes del debut por Europa League#bhafc #aekfc pic.twitter.com/Lr0qeMExfQ — Brighton Argentina (@SoydelBrighton) September 20, 2023

Il tecnico che ormai ha smesso di stupire ha chiaro in mente il piano partita da attuare:

«Penso che sia diverso in Europa League, si gioca in giorni diversi e con emozioni diverse, ma dobbiamo tenere gli occhi sul pallone e sulla partita, difendere il nostro stile. Con il nostro atteggiamento vogliamo vincere e soprattutto continuare a giocare così, per migliorare dobbiamo pensare che sia una partita normale».

Il Brighton sull’account di Twitter ha celebrato il dezerbismo. Il secondo gol al Manchester United nel match che la squadra di De Zerbi ha vinto a Old Trafford. Un gol con trenta passaggi partendo direttamente dal portiere, senza perdere mai il pallone. È il gol del 2-0 di Gross. Il Brighton è quinto in classifica con 12 punti in 5 partite. In Premier è in testa il City a punteggio pieno (15 punti) con due punti di vantaggio sul Tottenham sorpresa di quest’inizio di stagione.

