Sarri: «La Champions per la Lazio è un lusso, la vita ce la si gioca in campionato»

A Dazn: «Dispiace ma la strada è quella giusta. La prestazione è stata anche di buon livello. Abbiamo sofferto i primi dieci minuti del secondo tempo»

Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri alla fine della sfida persa contro il Milan ha parlato a Dazn

«Primo tempo notevole, abbiamo la responsabilità di aver creato tante situazioni in parità e in superiorità numerica, non le abbiamo neanche tramutate in situazioni clamorose

Abbiamo sofferto nel primo quarto d’ora nel secondo tempo. La prestazione è stata anche di buon livello, pensare di venire qui e non soffrire nemmeno un quarto d’ora è difficile.

Dispiace ma la strada è quella giusta. Castellanos ha fatto un buon primo tempo, è stato in difficoltà a farci risalire all’inizio del secondo tempo.

Nel primo tempo il centrocampo è stato piuttosto aggressivo, abbiamo recuperato tanti palloni tramutati in azioni positive. Ci siamo schiacciati troppo all’indietro nel primo quarto d’ora del secondo tempo.

La pressione del Milan è durata dieci minuti non novanta. Facilmente prevedibile che a San Siro ci siano blocchi di dieci minuti in cui ti mettono in difficoltà, neanche una difficoltà disperata. Non è che stavamo concedendo tantissimo.

Rovella vertice basso

Siamo abituati a un centrocampo più offensivo che difensivo, vediamo come va lavorando su questi calciatori. Rovella veniva da un infortunio, mi sembrava giusto dargli due tre partite per trovare il top della condizione. Ha recuperato anche molti palloni.

Sette punti in sette partite, ora c’è la Champions.

«Giochiamo in campionato, pensiamo al campionato. La Champions per noi è un lusso, la vita ce la si gioca in campionato. Da lunedì penseremo alla Champions e daremo tutto, è un palcoscenico importantissimo. Non è detto che se incontri difficoltà in campionato, le trovi anche in Champions

Sarri su Immobile

«Sentiva qualcosa al flessore, non sapeva se giocare. Per il dottore c’era un po’ di rischio, lui non se la sentiva di giocare. Dopo 7-8 minuti di riscaldamento ha detto che si sentiva meglio».

