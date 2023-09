Sarri: «Kamada e Luis Alberto insieme? Vedremo, non è un centrocampo facile»

A Sky: «Abbiamo fatto un’ottima prestazione. Il merito è stato della squadra che ha giocato bene facilitando il gioco di tutti»

Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la vittoria contro il Torino

«Era una serata difficile con tante difficoltà, in ultima quella di affrontare una squadra non semplice. Abbiamo fatto un primo tempo molto ordinato e nel secondo ci abbiamo messo anche qualità. Abbiamo fatto un’ottima prestazione»

Avete subito poco in difesa

«È stata una solidità di squadra. Il lavoro della linea oggi era molto più semplice perché la squadra ha permesso questa solidità. Poi dopo il primo gol i ragazzi si sono sciolti anche dal punto di vista qualitativo»

Mancava un calciatore che riempiesse l’area di rigore come Vecino?

«Anche Camada ha queste caratteristiche, però non porta in area la fisicità di Vecino. Oggi era un tentativo di trovare un centrocampo che desse maggior eoslidità alla squadra. In questo caso risulta più semplice dare meriti, invece penso che il merito sia della squadra e il carattere con cui hanno giocato oggi»

Alcuni sono meno inseriti, come Kamada?

«Kamada ha giocato quasi sempre, è stato fuori col Monza perché aveva il ginocchio gonfio. Kamada è quello più inserito a livello di gioco con noi, poi rimane da vedere se la coppia con Luis Alberto può giocare in certe partite»

Quando Kamada sarà dentro?

«Ma non lo so, con l’Atletico abbiamo fatto una buona partita con lui e Luis Alberto. Non è un centrocampo facile da sostenere, però vediamo»

