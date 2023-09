Lotito furioso contro Sarri negli spogliatoi: «Dovevi mettere Castellanos… » (Il Messaggero)

Il Messaggero: è un errore però delegittimare Mau, in questo momento. Intanto Lotito manda la Lazio in ritiro obbligatorio

Il Messaggero racconta il Lotito furioso negli spogliatoi al termine di Lazio-Monza 1-1, le sue grida contro Sarri.

Ieri nel quartier generale c’era anche Lotito, più lucido rispetto alla sera prima in cui era furioso. Dopo il punto strappato al Monza per miracolo, il patron era sceso negli spogliatoi ad attendere la squadra impegnata ancora a chiedere scusa sotto la Curva al triplice fischio: «Svegliatevi, basta con questo atteggiamento». Ma tutti hanno

sentito soprattutto le sue urla contro il tecnico: «Dovevi mettere Castellanos…». È un errore però delegittimare Mau, in questo momento.

Il presidente ha mandato la squadra in ritiro.

Crisi di rigetto o di appagamento. È sparita, la Lazio, e nessuno riesce a spiegarsi il motivo. Allora è giusto interrogarsi a fondo, rinchiusi nel proprio eremo. Così Lotito ordina il ritiro obbligatorio (di solito facoltativo) e la squadra stavolta lo accoglie in silenzio. Scatterà domani a pranzo, è il terzo dell’era Sarri.

