Rubiales da Piers Morgan: “Appena finisco l’intervista dirò alle mie figlie che mi dimetto”

“Non ho intenzione di continuare. Ho una sospensione che sta iniziando e che continuerà. Penso che la Federazione possa o non possa resistere a questo tsunami mediatico, altrimenti come influirà sulla RFEF. Amo il mio Paese e non voglio che questo influisca. Inoltre, siamo in corsa per la Coppa del Mondo 2030. Abbiamo lottato molto per questo. Penso che sia meglio andarsene e accettare. Non voglio essere egoista. La situazione è cambiata molto in 3 settimane, da quando ho detto che non mi sarei dimesso”