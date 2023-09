Rubiales: «Il bacio a Jenni ha lo stesso significato di un bacio dato alle mie figlie»

A TalkTv: «Per il gesto fatto davanti alla famiglia reale, per questo mi vergogno davvero… Non è il comportamento che avrei dovuto avere»

Luis Rubiales, ex presidente della Federcalcio spagnola che si dimesso a seguito della polemica per il bacio non consensuale a Jenni Hermoso, ha rilasciato un’intervista a Piers Morgan. Durante la trasmissione TalkTv, Morgan interroga per 90 minuti Rubiales sul suo comportamento. Di seguito alcuni estratti:

«Le mie intenzioni erano nobili, entusiaste, 100% non sessuali, al 100%, ripeto, 100%. Non volevo fare del male, nessun contenuto sessuale, nessuna aggressione, niente del genere. Il significato del bacio per Jenni sarebbe stato esattamente lo stesso di quello del bacio per una delle mie figlie. Tra amici e in famiglia, è molto, molto comune».

L’ex presidente federale insiste sulla sua innocenza. Tuttavia, ammette di aver agito in modo sbagliato:

«Col senno di poi avrei agito in maniera diversa. Il bacio è stato comunque un momento molto felice, una celebrazione, un momento euforico. Sarei dovuto essere più freddo e diplomatico, dovevo agire in modo più solenne».

Piers Morgan però insiste e ripete a Rubiales le accuse che le calciatrici inglese hanno gli rivolto:

«Voglio dirlo, Piers, ancora una volta, ho fatto un errore, mi scuso, ma sia chiaro, in nessun caso si tratta di aggressione sessuale. Nessun abuso. Certo che no. È stato un momento espansivo e felice».

Rubiales ha poi continuato:

«Ho piena fiducia che la verità verrà fuori e tutto andrà bene. Guarda la mia faccia, sono un bravo ragazzo».

Per lui è stato molto più grave il gestaccio fatto in presenza della famiglia reale, dopo il gol della Spagna nella finale del Mondiale:

«Per questo mi vergogno davvero… Non ci sono scuse. In Spagna, sia con i ragazzi che con le donne, c’è un’espressione che probabilmente si tradurrebbe in qualcosa del tipo, “oh miei genitali” o qualcosa del genere. Quindi questa espressione volgare in fondo significa: bravo, bravo. Mi scuso perché non è il comportamento che avrei dovuto avere».

ilnapolista © riproduzione riservata