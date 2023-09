Real Madrid, scandalo sessuale. Sono due le minorenni che non avevano autorizzato i video (ElMundo)

“Sono quindi due le vittime minorenni di questi fatti che costituirebbero delitti contro la privacy e rivelazione di segreti”

Il Real Madrid è stato scosso dall’interno dallo scandalo di una grave violenza ai danni di una minorenne. Ieri, 19 settembre, El Mundo ha pubblicato i dettagli delle indagini della polizia per cui sarebbe emersa una seconda vittima, anche lei minorenne:

“L’indagine giudiziaria che colpisce quattro giocatori del settore giovanile del Real Madrid per la registrazione e diffusione di un video a contenuto sessuale tra una ragazza di 16 anni e uno di loro si estende anche ad un’altra vittima. Anche questa seconda vittima ‘non ha’ dato il consenso alla registrazione o alla diffusione del file video, come riferito dalle autorità”.

Questa seconda vittima è, come la prima, minorenne ed entrambe compaiono nello stesso video, come hanno indicato a Europa Press fonti investigative. Per cui oltre a sottolineare la non volontà delle vittime, viene precisata l’età.

“Sono quindi due le vittime minorenni di questi fatti che costituirebbero delitti contro la privacy e rivelazione di segreti, anche se la seconda giovane donna che ha denunciato è apparsa inizialmente come testimone nel verbale di polizia ma questo lunedì ha deciso di formalizzare una denuncia negli uffici di polizia”.

Nel rapporto della Guardia compare così il sunto di quanto compreso in queste indagini:

“Riteniamo che non avesse concesso il suo consenso alla registrazione o alla diffusione del file video”.

Al momento, come veniva raccontato circa una settimana fa, gli arresti sono stati effettuati solo nei piani “bassi” della squadra di Madrid. Tuttavia nello scandalo potrebbe essere coinvolta anche la prima squadra dei blancos. Lo riportava El Confidencial:

“Al momento i nomi dei giocatori arrestati per il presunto crimine non sono stati resi noti, ma secondo le informazioni di El Confidencial, ci sarebbero giocatori della prima squadra che potrebbero anche essere coinvolti nell’evento. Ma i giocatori del Madrid C sarebbero i principali sospettati”.

