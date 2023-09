Real Madrid, tre arresti per uno scandalo sessuale. A rischio giocatori della prima squadra (El Confidencial)

Gli arrestati sono delle squadre inferiori: hanno registrato e diffuso un video porno con una minorenne. Può essere coinvolta anche la prima squadra

Tre giocatori delle categorie inferiori del Real Madrid sono stati arrestati per uno scandalo sessuale. Lo rivela El Confidencial. I tre hanno registrato un video porno che coinvolge una minorenne e lo hanno diffuso ad altri giocatori. Mundo Deportivo, che riporta la notizia, scrive:

“Scandalo di conseguenze imprevedibili al Real Madrid. Tre giocatori delle categorie inferiori del club bianco, due di Castilla e un terzo del Real Madrid C, sono stati arrestati dalla Guardia Civil per un presunto caso di divulgazione di segreti sessuali, come pubblicato giovedì dal portale El Confidencial. L’indagine è condotta dalla Polizia Giudiziaria della Guardia Civil di Las Palmas. Al momento i nomi dei giocatori arrestati per il presunto crimine non sono stati resi noti, ma secondo le informazioni di El Confidencial, ci sarebbero giocatori della prima squadra che potrebbero anche essere coinvolti nell’evento. Il giocatore di Madrid C sarebbe il presunto principale sospettato”.

L’indagine, spiega il quotidiano spagnolo, è partita da una denuncia presentata il 6 settembre a Mogán, un comune delle Isole Canarie, dalla madre di un minore. Le fonti di El Confidencial assicurano che il genitore ha detto che uno dei detenuti ha registrato un video porno con sua figlia come protagonista e poi lo ha diffuso.

“I giocatori sono stati arrestati questa mattina e trasferiti negli uffici giudiziari”.

Il Real Madrid ha emesso un comunicato ufficiale sulla questione.

“Il Real Madrid comunica di aver appreso che un giocatore del Castilla e tre giocatori del Real Madrid C hanno rilasciato una dichiarazione alla Guardia Civil in relazione ad una denuncia per la presunta diffusione di un video privato su WhatsApp. Quando il club avrà conoscenza approfondita dei fatti, adotterà le misure opportune”.

