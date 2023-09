Raspadori visto da Pippo Inzaghi: «Non è un uomo d’area ma è molto bravo»

L’intervista al Messaggero: «È un talento che sa giocare con la squadra. Assurdo che in Italia si continui a discutere Immobile»

Pippo Inzaghi e Raspadori. L’ex centravanti parla al Messaggero del centravanti della Nazionale.

«Spalletti è il massimo considerando che ha appena vinto lo scudetto con il Napoli dopo oltre trent’anni. Un lavoro meraviglioso, forse unico, che gli consente adesso di realizzare un sogno. Si meritava questo riconoscimento, vedrete che farà molto bene e costruirà una grande Nazionale, in grado di difendere il titolo europeo e di andare ai Mondiali».

Deve scegliere subito il numero 9

«Ma vogliamo ancora discutere uno come Ciro Immobile? Siamo davanti al più grande attaccante italiano degli ultimi otto-dieci anni. Oltre 200 gol in sei-sette stagioni con la Lazio: ma di cosa parliamo, perché ancora qualcuno lo contesta? Spalletti, che adotta lo stesso modulo di Sarri, ripartirà da lui, ma non solo».

Chi vede in corsa con Ciro?

«Sicuramente Raspadori che Spalletti ha allenato a Napoli. Un attaccante diverso da Ciro, ma comunque molto bravo. Non un uomo d’area ma un talento in grado di giocare con la squadra. Fidatevi, con loro siamo al sicuro».

ilnapolista © riproduzione riservata