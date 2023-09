Pur di far giocare Raspadori, Garcia stravolge l’unica cosa che funziona: la catena di destra

Ha tolto Kvara per Elmas che avrà toccato tre palloni. Per De Laurentiis sono stati bravi tutti, contento lui

Cesare – Caro Guido e se ne va, la capolista se ne va. Poco tempo fa la cantavamo noi, adesso la canzoncina la cantano gli altri. Dopo 5 partite siamo a meno 7 punti dall’Inter capolista e al settimo posto insieme alla neopromossa Frosinone. E il Napoli ha giocato contro un Bologna rinunciatario che ha tirato solo una volta in porta e che fin dall’inizio ha dato il chiaro segnale di accontentarsi di un pareggio.

Guido – Certamente il Napoli è stato incapace di vincere la partita. Ai punti avrebbe vinto, in considerazione del palo e del rigore sbagliato da Osimhen (rigorista affidabile cercasi!), ma come ben sai si vince segnando. Vi era grande preoccupazione per l’esordio di Natan ma ti devo dire che complice un attacco bolognese inconsistente, il ragazzo si è ben comportato mantenendo bene la linea.

Cesare – Ma ti devo dire che ancora una volta Garcia non mi ha convinto a partire dalla formazione iniziale. Per fare giocare Raspadori a tutti i costi ha fatto fuori questa volta Politano, uno dei più in forma andando a scompaginare l’unica cosa che funzionava nel Napoli cioè la catena di destra. E tatticamente l’allenatore ha cercato di modificare, con scarsi risultati, un po’ l’assetto chiedendo alle due ali di accentrarsi. E ancora una volta Raspadori ha dimostrato di non poter giocare sulla fascia e lontano dalla porta. Farlo giocare per forza ma fuori ruolo non serve a niente, soprattutto a mantenere l’investimento di mercato.

Guido – Sui cambi c’è da fare alcune osservazioni. Ancora una volta ha tolto Kvara al 76’ (come al solito uno dei più incisivi e pericolosi), mettendo dentro Elmas. Così non ha dato la sensazione di voler vincere la partita (ma che fine ha fatto Lindstrom?). Elmas in 20 minuti ha toccato la palla 2-3 volte. Quasi come quando mise Zerbin al posto di Kvara (ricordiamoci quando il nostro allenatore dopo la Lazio disse che i giocatori dovevano capire che si può anche pareggiare e non si deve rischiare per vincere).

Cesare – Hai ragione. Nelle dichiarazioni post-partita Garcia ha detto che è contento perché non abbiamo preso gol! Ed è contento anche il Presidente che ha dichiarato: bravi tutti. Contenti loro! E poi negli ultimi 10 minuti per inserire Simeone ha tolto Osimhen. E tutti avrebbero voluto le due punte per cercare di vincere la partita, tranne lui. E Osimhen in modo plateale lo ha mandato a quel paese (ma lo mandano tutti?) urlandogli contro che voleva i due attaccanti.

Guido – E poi non dimentichiamo l’ennesimo infortunio muscolare questa volta ad Anguissa. Ormai è una strage (già abbiamo fuori per alcune partite Rramhani e Juan Jesus e abbiamo appena recuperato Cajuste).

Cesare – E ormai, voci di spogliatoio, i giocatori pensano chiaramente che non si tratti di sola sfortuna. Comunque fortunatamente abbiamo poco tempo per lamentarci perché mercoledi già abbiamo un’altra partita con una modesta Udinese e speriamo bene.

Guido – La nostra fortuna è che nel calcio non vale la logica. Altrimenti dovremmo essere molto preoccupati per gli scricchiolii che si avvertono nello spogliatoio. Uno dei punti di forza l’anno scorso era stata la serenità dello spogliatoio. Oggi temo, sperando di sbagliare, che ci sia in giro una qualche forma di malcontento. Evidenziata dall’inaccettabile e sguaiata reazione di Oshimen alla sostituzione. Che tanto può essere un errore da stress agonistico quanto la spia di un malessere dovuto ad una somma di fattori. La verità la sapremo presto .

LE SENTENZE

Meret – Cesare: attento; Trombetti: sufficiente

Di Lorenzo – Cesare: sufficiente; Trombetti: buono

Oliveira – Cesare: sufficiente; Trombetti: discreto

Ostigard – Cesare: sufficiente; Trombetti:discreto

Nathan – Cesare: sicuro; Trombetti: buon esordio

Anguissa – Cesare: in ripresa; Trombetti: buono

Lobotka – Cesare:sufficiente ; Trombetti:buono

Zielinski – Cesare:sufficiente; Trombetti: ordinato

Raspadori- Cesare:mediocre ; Trombetti: fuori ruolo

Osimhen- Cesare: nervoso; Trombetti: insufficiente

Kvara – Cesare: buono; Trombetti: ottimo

Mario Rui- Cesare: mediocre; Trombetti: così così

Politano – Cesare: sufficiente; Trombetti: sufficiente

Elmas – Cesare: mediocre; Guido: sufficiente

Cajuste – Cesare: s.v.; Guido:s.v.

Simeone – Cesare:s.v.; Guido: s.v.

Garcia – Cesare: non convince ; Trombetti: incomprensibile

