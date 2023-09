Politano: «Queste partite si devono vincere se vogliamo continuare a portare lo scudetto sul petto»

A Dazn: «Bisogna onorare la maglia che portiamo e dobbiamo dare sempre di più come fanno anche gli avversari quando ci incontrano. Vogliamo migliorarci sempre di più in Champions»

«C’è soddisfazione ma non del tutto, volevamo portare a casa la vittoria. Queste partite si devono assolutamente vincere se vogliamo continuare a portare lo scudetto sul petto. Bisogna ritrovare la forza del grande gruppo e dobbiamo lavorare ancora tanto per toglierci le soddisfazioni. Bisogna onorare la maglia che portiamo e dobbiamo dare sempre di più come fanno anche gli avversari quando ci incontrano. Vogliamo migliorarci sempre di più in Champions»

Quanto ti senti leader di questo Napoli?

«Ci sono tantissimi leader, s’è visto l’anno scorso che il gruppo fa la forza. Quest’anno bisogna lavorare tanto per toglierci tante altre soddisfazioni»

Sentite la responsabilità di essere campioni d’Italia?

«Sì, contro di noi vogliono dare tutti il massimo. Ma anche noi dobbiamo dare il massimo per onorare ogni partita»

Che tipo di Champions League credi che farete?

«Dobbiamo fare la Champions che abbiamo fatto l’anno scorso e migliorarci sempre di più»