Pogba: nessuna lesione, solo un lieve sovraccarico muscolare

Nulla di grave sul fronte Pogba. Il calciatore della Juventus, infortunatosi ieri durante la partita contro l’Empoli, non ha riportato lesioni muscolari. Il suo problema è relativo unicamente ad un sovraccarico del muscolo della coscia destra. Lo ha annunciato il club bianconero con una nota.

“Paul Pogba e Federico Gatti sono stati sottoposti nella giornata di oggi ad esami strumentali presso il J|Medical in seguito agli infortuni riportati ieri durante la gara con l’Empoli. Gli accertamenti diagnostici di Paul Pogba hanno escluso lesioni muscolari ed evidenziato un lieve sovraccarico a carico del muscolo semimembranoso della coscia destra, mentre Federico Gatti ha riportato una distorsione della caviglia sinistra. I due calciatori hanno già iniziato l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica”.

Ieri l’allarme su Pogba, al termine della partita. Sport Mediaset aveva subito scritto che il francese aveva avvertito una fitta dietro la coscia durante Empoli-Juve match in cui Massimiliano Allegri lo ha mandato in campo nel secondo tempo. Sport Mediaset aveva scritto:

“Ancora problemi per Paul Pogba. Al termine della partita di Empoli il centrocampista della Juventus non è andato a festeggiare ed è entrato negli spogliatoi seguito da membri dello staff medico. E’ subito scattato l’allarme in casa bianconera, un allarme confermato da Allegri a fine partita: “Pogba uscito con il medico? Non sappiamo nulla, ha sentito una fitta dietro. Vediamo domani o dopodomani dagli esiti degli esami”.

Con la nota della Juventus il peggio è scongiurato e Allegri può tirare un sospiro di sollievo.