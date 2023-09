Pogba, la positività al testosterone è la ciliegina sulla torta del suo triste declino (Guardian)

La carriera di un talento sprecato, che potrebbe terminare se la violazione di doping venisse confermata.

In seguito all’intervista rilasciata ad Al Jaazera, The Guardian ricalca la carriera di Paul Pogba e il suo triste declino, dopo essere risultato positivo al testosterone:

“Sono passati poco più di sette anni da quando il Manchester United ha battuto il record mondiale di trasferimenti per Paul Pogba. Aveva 23 anni, aveva vinto quattro scudetti in Serie A ed era stato nominato miglior giovane della precedente Coppa del Mondo. Da allora, con la notevole eccezione di vincere la Coppa del Mondo nel 2018, sembra che nulla sia andato bene per lui. Pogba potrebbe affrontare una squalifica di quattro anni se la violazione del doping venisse confermata; dato che ha 30 anni e lotta da qualche tempo con infortuni al ginocchio, ciò significherebbe probabilmente la fine della sua carriera.

Prima dell’oblio c’era molta frustrazione in lui, nel senso che il suo straordinario talento veniva sprecato. E aveva un enorme talento. È facile dimenticare ora quanto fosse bravo alla Juventus, prima sotto Antonio Conte e poi sotto Max Allegri, di solito operando sulla sinistra di un centrocampo a tre. Era il ruolo perfetto per lui. Al fianco di Andrea Pirlo e Claudio Marchisio o Arturo Vidal, con Patrice Evra o Kwadwo Asamoah che si sovrapponevano da terzini, poteva sfruttare al meglio le sue caratteristiche fisiche e tecniche. Non ha mai avuto un ruolo così ben definito allo United. Didier Deschamps nella Francia ha usato Pogba come centrocampista di profondità al fianco di N’Golo Kanté; per un mese, con un obiettivo specifico [la Coppa del Mondo 2018], in un sistema che ha funzionato, Pogba ha mantenuto la sua disciplina e nessuno si è sentito troppo ingannato dal fatto che il suo ruolo fosse così limitato.

Pogba è, però, di gran lunga l’unico giocatore ad aver ristagnato al Manchester United. Come ha recentemente affermato Barney Ronay, il club era diventato un “tritacarne” per i talenti. E poi ci sono stati gli infortuni: un persistente problema alla caviglia nel 2019-20, poi problemi al bicipite femorale nel 2021 e, dopo il suo ritorno alla Juventus nel 2022, un intervento al ginocchio e una serie di problemi muscolari. Dall’estate del 2019, Pogba ha iniziato solo 51 partite di campionato. Ma non era nemmeno il problema più grande. Nel marzo 2022, un mese prima di giocare la sua ultima partita per lo United, è stato “rapito” vicino Parigi da uomini mascherati con fucili d’assalto M16. Hanno chiesto €13m (£11m). Quattro giorni prima, Pogba è stato vittima di un furto con scasso avvenuto mentre i suoi due figli erano in casa. Ora le accuse di doping si faranno sentire. Forse Pogba è colpevole, forse non lo è. Forse sarà bandito, forse no. Qualunque sia la verità, il test positivo è un altro momento triste nel declino di Pogba. Di chiunque sia la colpa, c’è qualcosa di tragico in ciò”.

ilnapolista © riproduzione riservata