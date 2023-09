Pioli: «Non c’è da chiedere scusa ai tifosi. Credete che volessimo prendere 5 gol dall’Inter?»

In conferenza: «Risultato troppo pesante per la nostra prestazione. La reazione è stata buona e l’avevamo rimessa in piedi»

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato in conferenza stampa al termine del match perso per 5-1 contro l’Inter.

Troppo forte l’Inter?

“L’Inter è forte, non siamo sorpresi. Ma il risultato è troppo pesante per la nostra prestazione, ma non dovevamo mollare. Fino al 3-1 la prestazione l’abbiamo fatta in tutto e per tutto, nonostante l’Inter sia stata più scaltra. Poi non deve succedere di demoralizzarci, ma dobbiamo giocare fino alla fine. Purtroppo questo risultato ci aiuterà”.

Si sente di chiedere scusa ai tifosi?

“Non sono d’accordo nel chiedere scusa ai tifosi. Secondo te volevamo prendere 5 gol dall’Inter e perdere il derby? Siamo dispiaciuti. Bisogna chiedere scusa quando non fai volutamente qualcosa”.

Ma se ci si volta indietro agli altri derby…

“Tu voltati e guarda quello che vuoi. Abbiamo perso 5 derby e cercheremo di fare meglio”.

Cosa non è andato nel contrastare l’Inter?

“L’inserimento delle loro mezzali andava preso dai nostri mediani. Quasi tutti i gol loro sono stati ripartenze, quindi è da avere posizioni preventive sotto palla migliori. È vero che se devi rimontare diventa difficile non portare qualche giocatore in più sopra palla…”.

Ma cosa è successo?

“È vero che siamo andati sotto dopo 5 minuti, ma la reazione è stata buona e l’avevamo rimessa in piedi. Poi sul 3-1 è diventato più pesante”.

Come giustifica la sconfitta?

“Fa parte della storia, è un dato pesante e negativo che volevamo cambiare oggi, ma non ci siamo riusciti perché loro sono stati più scaltri di noi”.

Cosa ha detto la dirigenza in spogliatoio?

“La dirigenza c’era per darci manforte, non possiamo andare a casa con la testa troppo alta”

