L’Inter fa paura: 5-1 al Milan. Oggi sono la squadra più forte in Italia

Inzaghi difende il suo Mkhitaryan che fa una doppietta. I nerazzurri danno lezione di contropiede e travolgono la squadra di Pioli. Sono a punteggio pieno

L’Inter fa paura: 5-1 al Milan e Mkhitaryan risponde con una doppietta ai fan di Frattesi. Derby vinto nettamente dalla squadra di Inzaghi che dimostra e conferma di essere una formazione spietata, convinta della propria forza e di poter vincere il campionato. Del resto la scorsa stagione l’Inter è arrivata in finale di Champions e ha portato a casa Coppa Italia e Supercoppa. Con ogni probabilità dal mese di aprile i nerazzurri sono la squadra italiana più forte. Oggi hanno dato lezioni di contropiede.

L’Inter è a punteggio pieno, quattro vittorie in quattro giornate, 12 punti. Il derby lo ha deciso Mkhitaryan con una doppietta. Proprio lui l’armeno. Tutti dopo la doppietta di Frattesi in Nazionale avevano criticato Inzghi per lo scarso utilizzo dell’ex Sassuolo. Inzaghi ha tenuto la barra dritta, non ha ascoltato le sirene della critica, ha confermato l’armeno che lo ha ripagato con una prestazione da ricordare. Di Thuram il gol del momentaneo 2-0, un gol splendido: mazzata di destro al termine di una magistrale ripartenza. Leao ha anche provato a riaprirla ma lo stesso Mkhitaryan l’ha chiusa prima del rigore del 4-1 di Calhanoglu. Frattesi ha avuto il tempo di segnare il quinto, su assist dell’armeno.

