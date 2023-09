Pioli: «Abbiamo vinto con ampio merito una partita difficile»

A Dazn su Adli e Musah: «Abbiamo tante caratteristiche nel centrocampo. sarebbe un peccato se si fermasse Loftus-Cheek»

Il tecnico rossonero, Stefano Pioli ha parlato a Dazn dopo Milan-Lazio 2-0

«L’avevamo preparata per cercare di più la profondità, per palleggiare meno. Nel secondo tempo siamo stati più compatti, più energici, abbiamo mostrato entusiasmo e voglia superiore. È molto importante, non è facile giocare ogni tre giorni, abbiamo vinto con ampio merito una partita difficile».

Adli.

«La prima partita che giocava a San Siro, può essere più intraprendente, bisogna cercarlo di più, devo vedere se in alcune occasioni non ha trovato la posizione giusta o se i compagni non lo hanno cercato, comunque è diventato un titolare del Milan nel senso che è tra i venti del Milan».

Musah

«Scelta tattica importante. Lui ha più caratteristiche di inserimento, ha tanta corsa, ha favorito Pulisic perché gli ha portato il raddoppio, abbiamo avuto tanti uno-due e Pulisic si è fatto trovare pronto. Musah lo vorrei più disciplinato senza palla. È una mezz’ala box to box. Abbiamo tante caratteristiche nel centrocampo. sarebbe un peccato se si fermasse Loftus-Cheek. Gli infortuni arrivano quando un giocatore sta molto bene».

Giroud?

«I centravanti sono contenti quando giocano tutta la partita e quando segnano. Okafor? Più dubbi ho, vuol dire che più scelte ho da fare. È importante avere giocatori forti in panchina. Ho tanta fiducia anche in Jovic».

«Il Dortmund in casa è una squadra con grandissime energie e qualità davanti. Squadra intensa, tedesca. Sarà una partita importante anche se non decisiva».

«Ha ragione Allegri, non ho detto che è matematico che vinca la Juventus, chi non fa le coppe ha qualche vantaggio in più. L’Inter la guardo quando ci giochiamo al ritorno».

