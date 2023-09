Allegri: «I fischi allo Stadium non mi danno fastidio, devono essere vissuti come stimolo»

«Vlahovic non ci sarà per il solito problema alla schiena. Parlare di favorita non serve a niente, chi non gioca le coppe non è favorito»

Domani alle 18 Atalanta-Juventus. In conferenza stampa Massimiliano Allegri presenta la gara valida per la settima giornata del campionato di Serie A. Le parole del tecnico bianconero riportate da Tmw:

Che tipo di partita si aspetta?

«Di solito le partite con l’Atalanta sono combattute, poi non ha preso gol in casa né perso ancora. Dobbiamo stare attenti e cercare di tenere un buon ritmo».

Guardare la classifica è motivazione o rischio?

«È poco importante guardare la classifica anche se rimanere nelle prime quattro fa crescere in autostima. La squadra sta crescendo anche fisicamente, Rabiot, Weah stanno cambiando a livello di motore. Parlare di favorita non serve a niente oggi non è equazione matematica che chi non gioca le coppe è favorito, lo dimostrano i numeri».

Allegri su Vlahovic. La coppia con Chiesa a quanto può arrivare di gol?

«L’importante è che Vlahovic cominci a star meglio, purtroppo domani non ci sarà per il solito problema alla schiena. Ieri si è fermato e oggi aveva parecchio dolore quindi meglio fermarlo. Rientra Kean ma non ci sarà Milik che dopo la partita ha avuto qualche piccolo fastidio al polpaccio ed è meglio non rischiare. Avremo Mancini con noi, ragazzo della Next Gen».

Kean sarà titolare o può giocare Miretti in appoggio a una punta?

«Kean domani rientra e gioca titolare. A centrocampo gioca uno fra Miretti e Fagioli, domani deciderò».

Su Rugani:

«Devo valutare perché Daniele ha fatto una buona partita ma era tanto che non giocava, ha avuto qualche crampo. Vediamo domani».

Yildiz potrà avere una chance domani?

«Domani senza Milik e Vlahovic ha possibilità di giocare. Son giocatori giovani, lo stesso Huijsen, che stanno crescendo in maniera costante».

Il commento di Allegri sulle parole di Giuntoli:

«Credo che abbia centrato in pieno tutte le cose. Ci sono delle partite che giochi bene e altre meno bene, ci sono gli avversari. Vincere le partite non è facile, soprattutto nel calcio italiano. Col Lecce abbiamo giocato una partita intelligente. Punta di diamante? Ringrazio il direttore, ma le punte di diamante sono i giocatori».

Sui fischi alla Stadium:

«Fastidio no, sono situazioni che devono essere vissute come stimolo. L’anno prossimo se la Juventus giocherà in Champions è un risultato per tutti, chi è dentro la Continassa ma anche i tifosi stessi che possono darci una grossa mano».

Con l’Atalanta un test di maturità?

«Abbiamo già avuto uno scontro diretto con la Lazio e domani con l’Atalanta che è una squadra fisica e aggressiva e bisognerà farsi trovare pronti. Non è che domani finisce il campionato però».

Weah dal primo minuto?

«Dal primo minuto non lo so, è nuovo e doveva capire l’ambiente Juve e il calcio italiano. Ha avuto un momento di flessione e ora sta tornando ai livelli di inizio preparazione».

