Juan Jesus potrebbe rientrare dopo la sosta (e saltare il Real Madrid)

Risentimento muscolare alla coscia sinistra. C’è preoccupazione per la dinamica dell’infortunio. A rischio anche la Fiorentina

Juan Jesus ieri si è fermato in allenamento, non giocherà oggi a Bologna ma – scrive il Corriere del Mezzogiorno – potrebbe rientrare dopo la sosta e quindi saltare anche il Real Madrid in Champions.

I problemi per Garcia non si fermano, gli infortuni si concentrano al centro della difesa, dove si parte anche da un vizio di fondo: il vuoto che ha lasciato Kim Min Jae, una certezza del Bayern Monaco di Tuchel. Dopo l’infortunio di Rrahmani, che ha messo nel mirino la partita contro il Real Madrid del prossimo 3 ottobre, si è fermato anche Juan Jesus ieri, durante la rifinitura per un risentimento muscolare alla coscia sinistra. Il difensore brasiliano si sottoporrà domani agli esami strumentali ma c’è preoccupazione per la dinamica dell’infortunio, la sensazione è che possa rientrare dopo la sosta saltando quindi cinque partite. Oltre la trasferta di Bologna, Juan Jesus mancherebbe così anche nelle sfide contro Udinese, Lecce, Real Madrid e Fiorentina.

A proposito degli investimenti in difesa, oggi la Gazzetta ha scritto:

Certo il tecnico, con una partita ogni tre giorni, dovrà pensare anche a soluzioni alternative: con Di Lorenzo e Cajuste i più probabili per essere adattati al ruolo. Ma se il tecnico oggi a Bologna pensasse di usare uno dei due da centrale, lasciando in panchina Natan, si tratterebbe di una bocciatura drastica. Comunque sia non è che tutte le “colpe” possono essere di Garcia. De Laurentiis in estate ha preferito investire su un prospetto invece di spendere di più su un giocatore di livello internazionale. E se vuoi perseguire traguardi ambiziosi questo è un limite.

