Pallone d’Oro: Kvaratskhelia, Osimhen e Kim tra i candidati 2023

Ci sono anche Lautaro Martinez e Nicolò Barella. Mike Maignan tra i nomi dei candidati al trofeo Yashin.

Sono stati resi noti i nomi dei candidati al Pallone d’Oro 2023 per il calcio maschile e femminile, i candidati al trofeo Kopa e quelli per il trofeo Yashin. La cerimonia di premiazione avrà luogo il 30 ottobre 2023.

I trenta candidati per il Pallone d’Oro maschile 2023:

Josko Gvardiol

André Onana

Karim Benzema

Mohamed Salah

Jamal Musiala

Jude Bellingham

Bukayo Saka

Kevin De Bruyne

Bernardo Silva

Randal Kolo Muani

Khvicha Kvaratskhelia

Nicolò Barella

Emiliano Martinez

Ruben Dias

Erling Haaland

Martin Odegaard

Ilkay Gundogan

Yassine Bounou

Julian Alvarez

Vinicius Junior

Rodri

Antoine Griezmann

Lionel Messi

Lautaro Martinez

Robert Lewandowski

Kim Min-jae

Luka Modric

Kylian Mbappé

Victor Osimhen

Harry Kane

Queste le motivazioni per le nomination dei cinque giocatori di Serie A per il Pallone d’Oro maschile 2023.

Kvaratskhelia: la rivelazione che quasi nessuno si aspettava. Sconosciuto, sbarcato dalla Georgia, Khvicha Kvaratskhelia ha rotto tutto, fossero essi pregiudizi o difese avverse. Rotante, imprevedibile, con una facilità tecnica sorprendente, ha attraversato la Serie A e ha lasciato il segno in Europa.

Kim: con la presenza atletica imponente, a terra e nel gioco aereo, con la sua capacità di gestire il primo tiro (nessuno ha tentato e finalizzato tanti passaggi quanto lui in Serie A), Kim Min-jae ha fatto dimenticare Kalidou Koulibaly a Napoli, prima di approdare al Bayern Monaco questa estate.

Osimhen: la stagione 2022-2023 di Victor Osimhen è storica per almeno tre ragioni: è diventato il primo giocatore africano a essere capocannoniere in una stagione di Serie A, ha proiettato per la prima il Napoli nella top 8 continentale e ha contribuito notevolmente a riportare lo scudetto, atteso dal 1990.

Barella: i polmoni dell’Inter e il miglior centrocampista italiano attuale. La sua precisione ed efficienza tecnica, la sua capacità di dare il tempo agli altri e respiro al gioco, per non parlare del suo impegno costante, hanno reso Barella il nuovo sinonimo di uomo ovunque.

Lautaro: senza segnare, ha portato la sua pietra nel glorioso edificio dell’Argentina. Splendido nella semifinale di Champions League contro il Milan (2-0, 1-0, marcatore al ritorno), ha trascinato l’Inter riportandola ai vertici.

Le trenta candidate al Pallone d’Oro femminile:

Aitana Bonmati

Millie Bright

Linda Caceido

Olga Carmona

Rachel Daly

Debinha

Kadidiatou Diani

Mary Earps

Patricia Guijarro

Yui Hasegawa

Amanda Llestedt

Sam Kerr

Mapi Leòn

Katie McCabe

Hinata Miyazawa

Lena Oberdorf

Asisat Oshoala

Ewa Pajor

Salma Paralluelo

Alexandra Popp

Hayley Raso

Alba Redondo

Guro Reiten

Wendie Renard

Fridolina Rolfo

Jill Roord

Khadija Shaw

Sophia Smith

Georgia Stanway

Daphne Van Domselaar

I dieci candidati al Trofeo Yashin, che premia il miglior portiere del mondo:

Yassine Bounou

Thibart Courtois

Ederson

Dominik Livakovic

Mike Maignan

Emiliano Martinez

André Onana

Aaron Ramsdale

Brice Samba

Marc-André Ter Stegen

La lista dei dieci giocatori nominati per il Trofeo Kopa, che premia il miglior giovane giocatore dell’anno:

Alejandro Balde

Jude Bellingham

Eduardo Camavinga

Gavi

Rasmus Hojlund

Jamal Musiala

Pedri

Antonio Silva

Xavi Simons

Elye Wahi

