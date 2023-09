Osimhen è diventato rigorista: con Garcia tira e segna con maggior sicurezza (Gazzetta)

L’anno scorso ha sbagliato con il Liverpool, a maggio con la Fiorentina. Ha cambiato tecnica e anche mentalmente l’approccio dal dischetto è diverso

In due giornate di campionato di Serie A, Victor Osimhen è già a quota 3 gol. Ieri l’allenatore del Napoli, Ridi Garcia, ha elogiato il suo attaccante in conferenza stampa: «È uno dei più forti centravanti al mondo in questo momento».

La Gazzetta dello Sport si sofferma sul modo in cui Garcia ha reso Osimhen un rigorista. La novità della stagione del Napoli. La rosea scrive:

“Ma in questa stagione c’è una novità, Garcia lo ha “nominato” rigorista. E la differenza, rispetto al recente passato, è che adesso tira e segna con maggiore sicurezza. Infatti nella stagione precedente aveva sbagliato contro il Liverpool e nel maggio scorso con la Fiorentina, poi riuscendo comunque nel tentativo successivo sempre con i viola. Ha cambiato un po’ la tecnica e il suo tiro incrociato, potente e alto confezionato col Sassuolo è più convincente. L’impostazione è migliorata e sicuramente anche mentalmente sul dischetto il nigeriano ha un approccio diverso”.

Osimhen ha fame, lo ha dimostrato nelle prime due giornate di campionato.

“Victor non è sazio di quanto ha fatto finora ed è ancora affamato. Del resto bastava vederlo a fine partita con il Sassuolo, contrariato dal fatto che la squadra abbia sofferto per segnare il secondo gol e chiudere la sfida. Incontentabile, e non per egoismo, ma perché vuole vincere sempre e non gli piace rischiare di perdere dei punti per superficialità o altro”.

Il Napoli potrà contare sulla forza e sulla fame di Osimhen e, in generale, su un attacco più forte di quello dello scorso anno.

“oggi più che mai il miglior attacco dello scorso campionato diventa ancora più forte. La partenza di Hirving Lozano per l’Olanda e l’arrivo dalla Germania di Jesper Lindstrom significa che il Napoli perde tre gol (tanti ne ha segnati il messicano nello scorso campionato) e guadagna un giocatore più giovane, motivato, e tecnicamente in grado di poter aiutare la squadra ad arricchire schemi e modi di arrivare in porta”.

Anche Garcia ieri lo ha sottolineato:

«Jesper aggiunge qualità. Il danese è un giocatore forte. Ma non è che se arrivano nuovi calciatori mi scordo degli altri. Non è che cambiamo tutto perché c’è lui. Abbiamo varie soluzioni e gente che lavora qui da più tempo. Comunque parliamo di un giocatore veloce che può ricoprire tutte le posizioni di attacco e non solo».

