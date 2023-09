Osimhen, a gennaio i sauditi dell’Al Hilal possono tornare all’attacco (Daily Mail)

In estate gli hanno offerto uno stipendio di 45 milioni di euro. Se Victor non ricuce col Napoli, loro sono in pole. C’è anche il Chelsea

Osimhen all’estero è un caso. In Germani ieri la Süddeutsche ha scritto: “Napoli, <è così che tratti i tuoi eroi?”. Oggi il Daily Mail piazza la notizia molto in homepage e la notizia è che a gennaio i sauditi dell’Al-Hilal possono tornare all’attacco per Osimhen dopo le offerte di quest’estate: uno stipendio di 38 milioni di sterline ossia poco meno di 45 milioni di euro.

Scrive il Daily Mail:

La squadra saudita della Lega Pro Al-Hilal “potrebbe fare un’altra mossa per Victor Osimhen a gennaio” sulla scia dei video offensivi di TikTok del Napoli… dopo aver fallito l’assalto estivo. Si pensa che la squadra saudita della Lega Pro Al-Hilal sia il favorito nella corsa a Osimhen nel caso in cui l’attaccante decidesse di lasciare il Napoli sulla scia di controversi post sui social media che sembravano prendere in giro il giocatore.

Aggiunge il quotidiano inglese:

Come riportato da Mail Sport giovedì, si pensa che l’attaccante fosse già scontento prima della tempesta social, e potrebbe cercare di lasciare lo stadio Maradona solo sei mesi dopo aver giocato un ruolo fondamentale nella conquista dello scudetto. Se volesse lasciare Napoli, l’interesse più forte potrebbe venire da uno dei più grandi club dell’Arabia Saudita. Gli ex pretendenti di Victor Osimhen, l’Al-Hilal, potrebbero essere i primi a bloccare il giocatore a gennaio se il 24enne decidesse che il suo rapporto con il Napoli è irrecuperabile.

Il Daily Mail parla anche di frizioni tra Osimhen e Rudi Garcia, rese evidenti da quel che è successo a Bologna al momento della sostituzione.

Aggiunge il Mail che

Osimhen deve ancora rispondere al comunicato del Napoli che non contiene scuse esplicite.

Il quotidiano aggiunge anche il Chelsea nella lista dei pretendenti.

